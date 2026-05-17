Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί περίπου το 53% των οροσήμων και των στόχων που συνδέονται με το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0», ενώ σχεδόν το μισό πρόγραμμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθώς η χώρα καλείται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να καλύψει ένα μεγάλο μέρος των εκκρεμοτήτων που απομένουν έως τη λήξη του προγράμματος. Παρότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών με υψηλές επιδόσεις στην απορρόφηση πόρων, το τελευταίο στάδιο θεωρείται το πιο δύσκολο, λόγω του μεγάλου όγκου έργων και μεταρρυθμίσεων που παραμένουν ανοιχτά.

Μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί περίπου το 53% των οροσήμων και των στόχων που συνδέονται με το εθνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0», ενώ σχεδόν το μισό πρόγραμμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Το γεγονός αυτό εντείνει την πίεση, καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου 2026 θεωρείται αμετακίνητη και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εκατοντάδες παρεμβάσεις, επενδυτικά έργα και μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη εξαιτίας της φύσης των εκκρεμών έργων. Σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους που παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος, αρκετές από τις πιο απαιτητικές παρεμβάσεις είχαν μεταφερθεί χρονικά προς το τέλος της περιόδου υλοποίησης, προκειμένου να επιταχυνθεί η αρχική απορρόφηση κονδυλίων. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δημιουργεί πλέον ασφυκτικές συνθήκες τόσο για τους κρατικούς μηχανισμούς όσο και για τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα επενδυτικά σχέδια.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί παρακολουθούν στενά την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, ενώ παράλληλα εντείνονται οι έλεγχοι για τη νομιμότητα των δαπανών και τη συμμόρφωση με το κοινοτικό πλαίσιο. Η αυστηρή εποπτεία περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια ευελιξίας, καθώς οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τις τελικές εκταμιεύσεις.

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης συνδέεται άμεσα με τις τελευταίες πληρωμές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το τελικό αίτημα εκταμίευσης θα πρέπει να έχει κατατεθεί έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026, προκειμένου οι τελευταίες δόσεις να εκταμιευθούν πριν από το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο όχι μόνο για την πορεία των έργων αλλά και για τη συνολική χρηματοδοτική σταθερότητα της οικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερα πιεστικό εμφανίζεται το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι δανειακές συμβάσεις, που έχουν ήδη κινητοποιήσει επενδύσεις σχεδόν 24 δισ. ευρώ, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2026. Τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι το χρονικό περιθώριο θεωρείται εξαιρετικά στενό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ο μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της τελικής έγκρισης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον υποβλήθηκε στις αρχές Μαΐου πρόταση αναθεώρησης του σχεδίου «Ελλάδα 2.0» προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει ανακατανομές πόρων και τροποποιήσεις επιμέρους έργων, χωρίς να αλλάζει το συνολικό ύψος του προγράμματος, με βασικό στόχο να διασφαλιστεί ότι δεν θα χαθούν διαθέσιμα κονδύλια λόγω καθυστερήσεων ή αδυναμίας υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Το συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο του ελληνικού Ταμείου Ανάκαμψης φθάνει τα 35,95 δισ. ευρώ. Από αυτά, 18,22 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ χαμηλότοκα δάνεια. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί περίπου 12,93 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 11,7 δισ. ευρώ σε δανειακά κεφάλαια, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 68,5% του συνολικού προγράμματος.

Παρά τη θετική εικόνα στους δείκτες απορρόφησης, στην αγορά επικρατεί έντονη ανησυχία για τη διαθεσιμότητα των πόρων και τη χρηματοδότηση ώριμων επενδυτικών σχεδίων. Επιχειρηματικοί και τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπήρξε σημαντική ανακατανομή κονδυλίων προς άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με αποτέλεσμα να περιοριστούν τα διαθέσιμα κεφάλαια για νέες δανειακές συμβάσεις μέσω του Ταμείου.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση σε επιχειρήσεις που είχαν ήδη προχωρήσει στην προετοιμασία επενδυτικών φακέλων και είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τραπεζικές διαδικασίες. Πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν εκτός χρηματοδότησης παρά το γεγονός ότι τα σχέδιά τους είχαν λάβει θετική αξιολόγηση. Το κόστος προετοιμασίας των φακέλων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς περιλαμβάνει τεχνικούς και νομικούς ελέγχους, οικονομικές μελέτες και αμοιβές εξειδικευμένων συμβούλων, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Τραπεζικά στελέχη περιγράφουν την κατάσταση ως οριακή, κάνοντας λόγο για σοβαρή δυσλειτουργία στη διαδικασία χρηματοδότησης. Όπως επισημαίνουν, ενώ οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε εγκρίσεις σημαντικού ύψους, η διαθέσιμη δεξαμενή πόρων περιορίστηκε αιφνιδιαστικά, αφήνοντας σε εκκρεμότητα δεκάδες ώριμα επενδυτικά σχέδια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολλά έργα έχουν ήδη περάσει όλα τα στάδια τραπεζικού ελέγχου και ανέμεναν μόνο την τελική έγκριση από τον δημόσιο αξιολογητή για να προχωρήσουν στη συμβασιοποίηση. Ωστόσο, η εξάντληση των διαθέσιμων κονδυλίων δημιουργεί πλέον σοβαρό κίνδυνο να μείνουν χωρίς χρηματοδότηση επενδύσεις που θεωρούνται ώριμες και άμεσα υλοποιήσιμες.

Στην αγορά εκτιμάται ότι μέρος των πόρων μεταφέρθηκε προς άλλες δράσεις υπό τον φόβο να μην απορροφηθούν εγκαίρως τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών. Την ίδια στιγμή, οι τράπεζες έχουν ήδη εγκρίνει επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ και ζητούν να βρεθεί τρόπος στήριξης των έργων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο πριν από τη συμβασιοποίηση.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η δυνατότητα μεταφοράς ανεκτέλεστων κονδυλίων σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς δεν υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει μια τέτοια διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων εντός προθεσμίας, η συνέχισή τους θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσω εθνικών πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την πορεία των επενδύσεων, την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και τη συνολική αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις αγορές. Με τις προθεσμίες να πιέζουν και την αγορά να εκπέμπει σαφή μηνύματα ανησυχίας, το στοίχημα της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης εισέρχεται πλέον στην πιο δύσκολη και καθοριστική του φάση.