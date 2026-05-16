Συνολικά ερευνήθηκαν 113 χώροι σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συμμετείχε σε ευρωπαϊκή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που πουλούσε πλαστά φάρμακα και συμπληρώματα με σκοπό την παραπλάνηση σοβαρά νοσούντων θυμάτων.

Επιπλέον απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία που χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία

Στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία και Μολδαβία, υπό τον συντονισμό της EUROJUST και της EUROPOL.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συμμετείχε προχθές (14-05-2026), στο πλαίσιο εκτέλεσης ευρωπαϊκής εντολής έρευνας, σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση, υπό τον συντονισμό της Eurojust και της Europol, για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εξαπατoύσε θύματα στην Ευρώπη, μέσω της πώλησης πλαστών συμπληρωμάτων και φαρμάκων, τα οποία παρουσιάζονταν ως γνήσια φάρμακα για σοβαρές ασθένειες.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης συμμετείχαν, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών σε έρευνα και συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, η οποία πραγματοποιήθηκε σε εταιρεία logistics σε περιοχή της Αττικής.

Πιο αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική ομάδα, ήταν ιεραρχικά δομημένη και λειτούργησε από το έτος 2019, ενώ παράλληλα προέκυψε ότι τα μέλη της είχαν ιδρύσει εταιρείες μέσω των οποίων είχαν εμπορευτεί πάνω από 400 συμπληρώματα που δεν είχαν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας.

Η διάθεση των παράνομων προϊόντων πραγματοποιούνταν μέσω εκατοντάδων ιστότοπων και σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ προκειμένου να παραπλανήσουν τα θύματά τους τα οποία προέρχονταν κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιούσαν συχνά τα ονόματα και τις εικόνες διάσημων προσώπων και μη πραγματικών ιατρών.

Κατά τη συντονισμένη ημέρα δράσης, διενεργήθηκαν έρευνες σε συνολικά 113 τοποθεσίες σε Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Μολδαβία, κατά τις οποίες συνελήφθησαν τα βασικά μέλη της ομάδας. Παράλληλα, απενεργοποιήθηκαν 196 ιστότοποι στη Ρουμανία, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη διάθεση των προϊόντων, ενώ κατασχέθηκε και μεγάλη ποσότητα των παράνομων συμπληρωμάτων, τα περισσότερα από τα οποία στην κεντρική αποθήκη της εγκληματικής ομάδας στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,8 εκατομμυρίων ευρώ στην Πολωνία, ενώ ο παράνομος τζίρος της εγκληματικής ομάδας υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν Αρχές από τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία, Λετονία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Εσθονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία, Ισπανία, Μολδαβία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Eurojust στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: ΕΔΏ».