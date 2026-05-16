Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι όπου έξι ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους 'Αγιους Ανάργυρους.

Μετά από καταγγελία, αποκαλύφθηκε νέα υπόθεση παραμέλησης ανήλικων παιδιών, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ μετά από καταγγελία που έγινε, μετέβησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Μαΐου στην οδό Κερκύρας όπου διαπίστωσαν πως τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς, ηλικίας 36 ετών ο πατέρας και 31 η μητέρα, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

Για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.

