Μπορεί στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot να είχαμε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία (5+2 )και τα 102 εκατ. ευρώ να μην τα κερδίζει κανείς, ωστόσο, 2 δελτία της δεύτερης κατηγορίας (5+1) κερδίζουν από 1,6 εκατ. ευρώ.
Επίσης στην 3η κατηγορία (5) 11 δελτία κερδίζουν από 169,784 ευρώ και στην 4η κατηγορία (4+2) 30 δελτία, εκ των οποίων και 2 στην Ελλάδα, κερδίζουν από 10.268 ευρώ.
Σημειώνεται ότι τα 2 τυχερά δελτία που κερδίζουν από 1,6 εκατ. ευρώ παίχτηκαν το ένα στη Ρηνανία - Βεστφαλία και το δεύτερο στη Σαξονία.
Στην επόμενη κλήρωση το Eurojackpot θα μοιράσει το ποσό των 118 εκατ. ευρώ.
