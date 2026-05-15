Οι δύο εργαζόμενοι στη Λέσβο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/05) στο Πολίχνιτο Λέσβου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Όπως μεταδίδει το stonisi.gr, οι δύο εργαζόμενοι φαίνεται να έπεσαν από μεγάλο ύψος, πιθανόν γερανό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό τους.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Πολιχνίτου, όμως εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης.

Φέρουν τραύματα και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους από την πτώση και θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι υγεία τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.