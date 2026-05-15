Το τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του στην Ιόνια Οδό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σοβαρό τροχαίο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό το μεσημέρι στης Παρασκευής (15/05), όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε στο 160ο χιλιόμετρο στο ρεύμα προς Ιωάννινα, κοντά στην περιοχή Αμμότοπος Άρτας. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι απγεκλώβισαν τους δύο ενήλικους και τους δύο ανήλικους.

Παράλληλα, στη θέα του ατυχήματος σταμάτησαν για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες μία διερχόμενη γιατρός και ένας οδηγός ουκρανικής καταγωγής. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για μία οικογένεια από την Γαλλία.

Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η προανάκριση για το συμβάν είναι σε εξέλιξη.

