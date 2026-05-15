Πρόβλημα υγείας για την εκπρόσωπο της Σουηδία για τη Eurovision 2026. Τι συνέβη;

Η Felicia, η εκπρόσωπος της Σουηδίας για τη Eurovision 2026, φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την φωνή της, γεγονός που είναι πιθανό να επηρεάσει ακόμη και τη συμμετοχή της στον τελικό του Σαββάτου.

Η ερμηνεύτρια, έχει απασχολήσει τα μέσα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν έχει αφαιρέσει από το πρόσωπό της την χαρακτηριστική μάσκα. Σε πρόσφατες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της «Super Κατερίνα» ανέφερε ότι δεν αισθάνεται άνετα με την αναγωνισιμότητα.

Παρ’ όλα αυτά, η Felicia με το τραγούδι «My system», κατάφερε να κερδίσει την πρόκριση για τον τελικό.

Το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου, ωστόσο, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» και σύμφωνα με τις πληροφορίες της απεσταλμένης στη Βιέννη, Κατερίνα Ζαρίφη, η εκπρόσωπος φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη φωνής της, λόγω φαρυγγίτιδας, και είναι πιθανό να επηρεαστεί ακόμη και η συμμετοχή της στον τελικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dij3e3hhc89d?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν ωστόσο δεν καταφέρει να ανέβει στη σκηνή του τελικού, ενδέχεται να προβληθεί η βιντεοσκοπημένη πρόβα ώστε μπορεί να συμμετάσχει στις τελικές βαθμολογίες.