Οι ηγέτες της ΕΕ αποκάλυψαν στο Politico τις αγαπημένες τους συμμετοχές στην ιστορία της Eurovision, καθώς κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τον τελικό του φετινού διαγωνισμού, το Σάββατο στη Βιέννη.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε στο Politico ότι το πιο «εμβληματικό» τραγούδι στην ιστορία της Eurovision είναι το «Waterloo» των ABBA (1974). Το σουηδικό τραγούδι ήταν «κάτι περισσότερο από ένας νικητής της Eurovision», τονίζει και προσθέτει πως «έγινε μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και εκτόξευσε ένα από τα πιο εμβληματικά ποπ συγκροτήματα στην ιστορία».

{https://www.youtube.com/watch?v=4XJBNJ2wq0Y}

Το τραγούδι που «τη συγκινεί περισσότερο», συνέχισε η Γερμανίδα πολιτικός, είναι το «Ne partez pas sans moi» της Celine Dion, που κέρδισε για την Ελβετία το 1988. «Τι φωνή, τι συναίσθημα».

{https://www.youtube.com/watch?v=VXLWfXmlXPc}

Από τις πιο πρόσφατες συμμετοχές, πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η ενέργεια του "Euphoria" της Loreen το 2012 είναι ασυναγώνιστη!» Το τραγούδι χάρισε τη νίκη στη Σουηδία, ενώ η Loreen κέρδισε ξανά τον διαγωνισμό το 2023.

{https://www.youtube.com/watch?v=Pfo-8z86x80}

Εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι η αγαπημένη του συμμετοχή είναι το πορτογαλικό «E depois do adeus» του Paulo de Carvalho (1974). Παρότι το τραγούδι δεν κέρδισε τον διαγωνισμό, έγινε ύμνος της «Επανάστασης των Γαρυφάλλων» μόλις τρεις εβδομάδες αργότερα, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της χώρας στη Δημοκρατία.

{https://www.youtube.com/watch?v=97-W9A5qWgI}

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας δεν απάντησαν σε αίτημα για τα αγαπημένα τους τραγούδια της Eurovision.

Πηγή: Politico