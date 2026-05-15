Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας τις αστυνομικές δυνάμεις σε καταδίωξη.

Απίστευτη καταδίωξη στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο «πέταξε» πάνω από δρόμο κατά τη διάρκεια της διαφυγής

Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, όταν αυτοκίνητο υπόπτου εκτοξεύθηκε στον αέρα στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης υψηλής ταχύτητας.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή κατά την οποία το όχημα βγαίνει εκτός πορείας, περνά πάνω από ανάχωμα και καταλήγει να πετά πάνω από διερχόμενα αυτοκίνητα πριν προσγειωθεί σε χωράφι.

Η καταδίωξη ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην εθνική οδό I-41, όταν αστυνομικοί της Πολιτειακής Περιπολίας του Ουισκόνσιν επιχείρησαν να σταματήσουν όχημα που συνδεόταν με ενεργό ένταλμα κακουργήματος από την κομητεία Κενόσα.

Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας τις αστυνομικές δυνάμεις σε καταδίωξη που πέρασε από χώρους στάθμευσης και κεντρικούς δρόμους της περιοχής Fond du Lac. Η πιο επικίνδυνη στιγμή σημειώθηκε κοντά στη ράμπα εξόδου της οδού Winnebago, όταν το αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι, εκτινάχθηκε στον αέρα και πέρασε πάνω από την κυκλοφορία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο οδηγός, που ταυτοποιήθηκε ως ο 44χρονος Dewayne Stokes από το Μιλγουόκι, εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν με χρήση τέιζερ και τον συνέλαβαν λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τις αρχές, η καταδίωξη διήρκεσε περίπου 7 χιλιόμετρα, ενώ ο ύποπτος ήταν ο μοναδικός επιβαίνων στο όχημα. Μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές κατηγορίες που σχετίζονται με την επικίνδυνη διαφυγή του.

{https://www.youtube.com/watch?v=HzN6HCA1WOg}