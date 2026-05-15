Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα η ηλικιωμένη.

Τροχαίo ατύχημα έγινε χθες το απόγευμα, όταν 62χρονη γυναίκα έβαλε κατά λάθος όπισθεν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε, και παρέσυρε την 83χρονη μητέρα της, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει σοβαρά.

Η γυναίκα οδηγός στις 19.30 χθες, βρισκόταν στο σπίτι που μένει η μητέρα της, στη συνοικία Χρυσοχοΐδη, μπήκε στο αυτοκίνητο για να φύγει, αλλά αντί να βάλει την πρώτη ταχύτητα έβαλε όπισθεν.

Η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού το αυτοκίνητο έπεσε στον τοίχο της αυλής, παρέσυρε τα κάγκελα και χτύπησε την ηλικιωμένη, η οποία έφερε τραύμα στο κεφάλι και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Στο σπίτι κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την ηλικιωμένη, η οποία διατηρούσε τις αισθήσεις της, αλλά είχε χάσει αρκετό αίμα.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου και νοσηλεύεται.

Πηγή: magnesianews.gr