«Η Δικαιοσύνη δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο σε ό,τι αφορά στο δυστύχημα των Τεμπών. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει αναβάθμιση των κατηγοριών», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

Την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή ζητά η Μαρία Καρυστιανού, η οποία δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του για την τραγωδία των Τεμπών

«Δεν είναι δυνατόν μετά το θάνατο 57 ανθρώπων να κατηγορείται ο Κώστα Καραμανλής για παράβαση καθήκοντος», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της 21χρονης Μάρθης η οποία έχασε τη ζωή της μαζί με άλλους 56 ανθρώπους, στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά, στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η κ. Καρυστιανού δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διενεργείται από τον αρεοπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη ζητώντας να λογοδοτήσει ο πρώην υπουργός Μεταφορών και να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος του από πλημμεληματικού χαρακτήρα που είναι σήμερα για παράβαση καθήκοντος σε σε κακούργημα . Λίγο πριν περάσει την πόρτα του ανακριτικού γραφείου η κ. Καρυστιανού τόνισε μεταξύ άλλων:

Το άρθρο 86 του Συντάγματος λειτουργεί σαν κολυμβήθρα Σιλωάμ. Ο πρώην υπουργός όχι μόνο δεν διασφάλισε την ασφαλή λειτουργία, του σιδηροδρόμου ,αλλά αδιαφόρησε πλήρως και αντίθετα επέδειξε πλήρη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή και ουσιαστικά εν πλήρη συνείδηση αποδέχθηκε την πιθανότητα θανάτου που δυστυχώς συνέβη στα Τέμπη.Η ελληνική δικαιοσύνη στο θέμα των Τεμπών δεν έχει δείξει το καλύτερο πρόσωπο της» .

Η Μαρία Καρυστιανου ρωτήθηκε και για το βίντεο που ανάρτησε στο προφίλ της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος. Δεν θέλησε ωστόσο να πει περισσότερα και περιορίστηκε να δηλώσει ότι τώρα είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα που θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης ερωτηθείσα για το όνομα του κόμματος, αντί ευθείας απάντησης επέλεξε να πει ότι «γιατί να μην υπάρχει ελπίδα; Αν δεν υπήρχε ελπίδα, αλίμονο μας, θα έπρεπε να πάμε να φουντάρουμε ».