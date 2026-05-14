Το ξεφλούδισμα των αυγών δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο...

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δοκιμάζουν την υπομονή τους όταν ξεφλουδίζουν βρασμένα αυγά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το πετύχετε, ωστόσο ένας αποδείχτηκε πιο αποτελεσματικός, έπειτα από αρκετές δοκιμές.

#1 Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι

Βαθμολογία: 3/10

Μέθοδος: Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για να σπάσετε το κάτω μέρος του αυγού και στη συνέχεια με το ίδιο κουτάλι ξεφλουδίστε το κέλυφος.

Αποτέλεσμα: Αυτή είναι μακράν η χειρότερη μέθοδος - και η πιο κουραστική.

#2 Βάλτε το αυγό σε βαζάκι και ανακινήστε το

Βαθμολογία: 6.5 / 10

Μέθοδος: Τοποθετήστε το αυγό μέσα σε βαζάκι μαζί με περίπου 1 κουταλιά της σούπας νερό. Βιδώστε το καπάκι και ανακινήστε μέχρι να σπάσει το αυγό. Στη συνέχεια αφαιρέστε το καπάκι και ξεφλουδίστε, ξεπλένοντας με κρύο νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

Αποτέλεσμα: Είναι η πιο φιλική προς τα παιδιά μέθοδος, ωστόσο είναι επίσης δύσκολο να γίνει σωστά, καθώς λίγο παραπάνω δύναμη μπορεί να καταστρέψει το αυγό.

#3 Ξεφλουδίστε το αυγό κάτω από τρεχούμενο νερό

Βαθμολογία: 7/10

Μέθοδος: Αρχικά σπάστε το κάτω μέρος του αυγού και στη συνέχεια ξεφλουδίστε του κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό.

Αποτέλεσμα: Αρκετά εύκολο το ξεφλούδισμα ωστόσο μπορεί να χαθεί μέρος από τα ασπράδι του αυγού.

#4 Κυλήστε το αυγό στον πάγκο της κουζίνας

Βαθμολογία: 8.5 / 10

Μέθοδος: Δεν υπάρχει τίποτα περίπλοκο. Θα χρειαστεί να κυλήσετε το αυγό μπρος-πίσω αρκετές φορές για να σπάσετε το κέλυφος όσο το δυνατόν περισσότερο. Στη συνέχεια ξεφλουδίστε και ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.

Αποτέλεσμα: Το κέλυφος ξεφλουδίζει πολύ εύκολα. Πρέπει να πετύχετε τη σωστή πίεση κατά την κύλιση, αλλά όταν το καταφέρετε θα καταλάβετε γιατί αυτή η τεχνική είναι αξιόπιστη.

#5 Τυλίξτε το αυτό σε μια πετσέτα

Βαθμολογία: 9.5 / 10

Μέθοδος: Αυτή η τεχνική είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη (κύλιση στον πάγκο), αλλά τοποθετείτε μια καθαρή πετσέτα κουζίνας πάνω από το αυγό και στη συνέχεια το τυλίγετε σε αυτήν. Αφού ραγίσει καλά το κέλυφος, ξεφλουδίστε και ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα.

Αποτέλεσμα: Η πετσέτα βοήθησε στη δημιουργία πολλών ακόμη μικρών ρωγμών σε όλη την επιφάνεια του κελύφους, διευκολύνοντας το ξεφλούδισμα. Δεν χρειάζεται να δώσετε τόση προσοχή στην πίεση που θα ασκήσετε, αφού η πετσέτα κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς.

#6 Ξεφλούδισμα σε ένα μπολ με νερό

Βαθμολογία: 9.5 / 10

Μέθοδος: Γεμίστε ένα μπολ με κρύο νερό και, δουλεύοντας ένα αυγό τη φορά, τοποθετήστε το μέσα στο νερό, σπάστε τον πάτο και τραβήξτε απαλά το κέλυφος. Μπορεί να χρειαστεί να σπάσετε το αυγό λίγο περισσότερο, αλλά το νερό πρέπει να μπει ανάμεσα στο κέλυφος και το αυγό για να μπορέσετε να αφαιρέσετε το κέλυφος σε μεγάλα κομμάτια.

Αποτέλεσμα: Το αυγό ξεφλουδίζετε εύκολα και η ζημιά στα ασπράδια είναι ελάχιστη.

Η καλύτερη μέθοδος: κύλιση και ξεφλούδισμα σε μπολ με νερό

Βαθμολογία: 10/10

Μέθοδος: Αντί να σπάσετε το αυγό στο μπολ με το νερό, βάλτε το πρώτα κάτω από μια πετσέτα κουζίνας και κυλίστε το για να δημιουργηθούν πολλές ρωγμές. Στη συνέχεια βάλτε το στο μπολ και ξεφλουδίστε το... πανεύκολα!

Αποτέλεσμα: Το τέλειο αυγό!

Με πληροφορίες από foodandwine.com