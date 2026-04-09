Η κατανάλωση πολλών αυγών μαζί με άλλα πλούσια σε λιπαρά εδέσματα του Πάσχα, όπως τσουρέκι και κρέας, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις θερμίδες και τη χοληστερίνη στο γεύμα.

Τα βαμμένα πασχαλινά αυγά δεν λείπουν από κανένα σπίτι τις μέρες του Πάσχα καθώς είναι αναπόσπαστο κομμάτι των παραδόσεων. Μπορείς να διατηρήσεις τα βαμμένα αυγά μέχρι και μία εβδομάδα για να εμπλουτίσεις με αυτά το πρωινό ή το βραδινό σου γεύμα, για ένα εύκολο και θρεπτικό σνακ στη δουλειά σε σαλάτες ή σάντουιτς καθώς αποτελούν μια υπερτροφή, ιδιαίτερα μετά τη νηστεία.

Ωστόσο, η κατανάλωσή τους απαιτεί προσοχή, ειδικά για όσους παρακολουθούν τη χοληστερίνη τους ή θέλουν να διατηρήσουν υπό έλεγχο τις θερμίδες τους. Το αυγό είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, κυρίως στο ασπράδι, το οποίο περιέχει περίπου το 70% της συνολικής πρωτεΐνης. Ο κρόκος περιέχει όλα τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά του αυγού, συμπεριλαμβανομένου λίπους και χοληστερίνης.

Ένα μέσο αυγό περιέχει περίπου 186 mg χοληστερίνης και 5 γρ. λίπους, εκ των οποίων μόνο 1,5 γρ. είναι κορεσμένο, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοακόρεστα και πολυακόρεστα, που ωφελούν την καρδιά. Επιπλέον, τα αυγά είναι καλή πηγή βιταμίνης D, απαραίτητης για τα οστά και το ανοσοποιητικό σύστημα, βιταμίνης Α, σημαντικής για την όραση και τη δομή των κυτταρικών μεμβρανών, βιταμίνης Β12 για τον σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, χολίνης για την υγεία του εγκεφάλου, καροτενοειδών (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη) που προστατεύουν τα μάτια από οξειδωτική καταστροφή, και σιδήρου, απαραίτητου για την παραγωγή αιμοσφαιρίνης και την ενέργεια.

Το αυγό είναι σχετικά χαμηλό σε θερμίδες. Ένα σκληρά βρασμένο αυγό περιέχει περίπου 70–75 θερμίδων. Η κατανάλωση πολλών αυγών μαζί με άλλα πλούσια σε λιπαρά εδέσματα του Πάσχα, όπως τσουρέκι και κρέας, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις θερμίδες και τη χοληστερίνη στο γεύμα. Οι ειδικοί συνιστούν για άτομα με φυσιολογική χοληστερίνη να καταναλώνουν 1–2 αυγά την ημέρα, ενώ όσοι έχουν υψηλή χοληστερίνη ή καρδιοπάθειες καλό είναι να περιορίζονται σε 3–4 αυγά την εβδομάδα. Όταν τα αυγά συνδυάζονται με πλούσια γεύματα, προτιμάται να καταναλώνεται κυρίως το ασπράδι για μεγαλύτερη πρωτεΐνη χωρίς επιπλέον χοληστερίνη.

Η πρωτεΐνη του αυγού

Το βασικό θρεπτικό συστατικό του αυγού είναι το λεύκωμα, που βρίσκεται κυρίως στο ασπράδι και αποτελεί περίπου το 70% της συνολικής πρωτεΐνης του αυγού. Το λεύκωμα περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των ιστών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για παιδιά, εφήβους, αθλητές, ηλικιωμένους και ορισμένες ομάδες ασθενών. Ο κρόκος του αυγού περιέχει μικρό ποσοστό πρωτεΐνης, περίπου 5 γραμμάρια λιπαρών ανά αυγό, κυρίως πολυακόρεστα και μονοακόρεστα, ενώ το κορεσμένο λίπος είναι μόλις 1,5 γραμμάριο. Επιπλέον, περιέχει περίπου 186 mg χοληστερίνης, γεγονός που καθιστά τη μέτρια κατανάλωση σημαντική για όσους παρακολουθούν τα επίπεδα χοληστερίνης τους. Τα αυγά είναι από τα λίγα τρόφιμα που παρέχουν φυσική βιταμίνη D, απαραίτητη για την υγεία των οστών και την καλή λειτουργία πολλών συστημάτων του οργανισμού. Ο κρόκος περιέχει επίσης βιταμίνη Α, απαραίτητη για την όραση και τη δομή των κυτταρικών μεμβρανών, βιταμίνη Β12 για τη σύνθεση των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη σωστή λειτουργία του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και ριβοφλαβίνη, σημαντική για τον μεταβολισμό. Η χολίνη, ένα ακόμη πολύτιμο συστατικό του αυγού, υποστηρίζει τη λειτουργία του εγκεφάλου και των νευρικών κυττάρων, ενώ τα καροτενοειδή του (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη) προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτική καταστροφή και συμβάλλουν στην υγεία των ματιών. Επιπλέον, τα αυγά αποτελούν μία από τις καλύτερες πηγές σιδήρου στη διατροφή, ενισχύοντας την αιμοποίηση και την παραγωγή ενέργειας.

Συνολικά, τα πασχαλινά αυγά είναι ένα τρόφιμο με υψηλή θρεπτική αξία που, όταν καταναλώνεται με μέτρο, μπορεί να ενισχύσει τη διατροφή σας χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την υγεία ή το βάρος. Απολαύστε τα με σύνεση, εντάσσοντάς τα σε μια ισορροπημένη διατροφή, και αξιοποιήστε τα οφέλη τους για την ενέργεια, την υγεία των οστών, την όραση και τη λειτουργία του εγκεφάλου σας.