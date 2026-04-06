Ποιες τροφές επιτρέπονται τη Μεγάλη Εβδομάδα -Ποιες δεν θεωρούνται νηστίσιμες, ο οδηγός της νηστείας για την Μεγάλη Εβδομάδα.

Η Μεγάλη Εβδομάδα αποτελεί την κορύφωση της Σαρακοστής και την πιο αυστηρή περίοδο νηστείας για τους πιστούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πρόκειται για ημέρες βαθιάς πνευματικής σημασίας, που συνοδεύονται από εγκράτεια, προσευχή αλλά και ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή, ως μέρος της προετοιμασίας για την Ανάσταση του Χριστού και τον εορτασμό του Πάσχα. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εβδομάδες της νηστείας, το διατροφικό πλαίσιο της Μεγάλης Εβδομάδας γίνεται πιο περιοριστικό, με τους πιστούς να αποφεύγουν συγκεκριμένες τροφές και να ακολουθούν ένα λιτό και απλό καθημερινό μενού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhjnznnwhv21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι επιτρέπεται να τρώμε

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, το διαιτολόγιο βασίζεται σε τροφές φυτικής προέλευσης και γενικά σε νηστίσιμες επιλογές. Συγκεκριμένα επιτρέπονται:

Όσπρια όπως φακές, φασόλια και ρεβίθια, που αποτελούν βασική πηγή πρωτεΐνης

Λαχανικά, χόρτα και σαλάτες, ωμά ή μαγειρεμένα

Φρούτα εποχής, που προσφέρουν ενέργεια και βιταμίνες

Θαλασσινά χωρίς αίμα, όπως καλαμάρια, χταπόδι, γαρίδες και μύδια

Δημητριακά και σιτηρά, όπως ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά και πατάτες

Ελιές, ξηροί καρποί και προϊόντα όπως το ταχίνι και ο χαλβάς

Το καθημερινό «μενού» της νηστείας περιλαμβάνει συνήθως απλά και παραδοσιακά φαγητά, όπως όσπρια, λαδερά, σαλάτες και ελαφριά γεύματα, που καλύπτουν τις ανάγκες του οργανισμού χωρίς ζωικά προϊόντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dghcz27d9xvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας αποκλείει αυστηρά:

Το κρέας και όλα τα παράγωγά του

Τα αυγά

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, τυρί, γιαούρτι κ.ά.)

Το ψάρι, το οποίο δεν επιτρέπεται κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα

Παράλληλα, σε ορισμένες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, οι περιορισμοί είναι ακόμη πιο αυστηροί, καθώς οι πιστοί αποφεύγουν και το λάδι, ενώ παραδοσιακά δεν καταναλώνεται και αλκοόλ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhl87regd889?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι πιο αυστηρές ημέρες της νηστείας

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τελευταίες ημέρες πριν την Ανάσταση:

Μεγάλη Τετάρτη: Πολλοί πιστοί επιλέγουν αλάδωτη νηστεία

Μεγάλη Παρασκευή: Θεωρείται η πιο αυστηρή ημέρα του χρόνου. Παραδοσιακά τηρείται αυστηρή νηστεία, με ελάχιστη τροφή, συχνά χωρίς λάδι ή και χωρίς μαγειρεμένα φαγητά

Μεγάλο Σάββατο: Συνεχίζεται η αυστηρή νηστεία μέχρι την Ανάσταση

Η Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα της Σταύρωσης, συνδέεται με πένθος και περισυλλογή, γι’ αυτό και πολλοί περιορίζονται σε απλά τρόφιμα όπως ψωμί, ελιές ή και μόνο νερό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgwgvkjhcj01?integrationId=40599y14juihe6ly}

Γιατί τρώμε ελιές αλλά νηστεύουμε το λάδι

Σύμφωνα με την Εκκλησία, η νηστεία επί της ουσίας αφορά τη ξηροφαγία όμως σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση στο πλαισιο της νηστείας προτείνεται η κατανάλωση τροφών χωρίς αίμα. Με βάση αυτόν τον κανόνα στις τροφές αυτές περιλαμβάνονται οι καρποί της γης, τα όσπρια, τα μαλάκια και τα οστρακοειδή. Έτσι οι ελιές θεωρούνται νηστίσιμη τροφή καθώς αποτελούν καρπό της γης, ενώ η απαγόρευση στο λάδι, υφίσταται κυρίως στο γεγονός ότι είναι προϊόν επεξεργασίας και αφορά κυρίως τα φαγητά τα οποία μαγειρεύονται με λάδι. Ωστόσο, υπάρχει μια πρακτική εξαίρεση για όσους νηστεύουν αυστηρά και δεν χρησιμοποιούν καθόλου ελαιόλαδο, το ταχίνι. Το ταχίνι, που προέρχεται από σουσάμι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του ελαιολάδου τόσο στα φαγητά όσο και στα γλυκά, προσφέροντας γεύση, θρεπτικά συστατικά και λίπος απαραίτητο για την ενέργεια του οργανισμού. Εκτός από το ελαιόλαδο, στον κατάλογο των νηστίσιμων φυτικών ελαίων ανήκουν όλα τα έλαια από διάφορους σπόρους (αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, σησαμέλαιο, φουντουκέλαιο, κλπ.).

Με αυτόν τον τρόπο, οι νηστεύοντες μπορούν να ετοιμάζουν νόστιμα και θρεπτικά πιάτα, χωρίς να παραβιάζουν τους κανόνες της νηστείας, ενώ παράλληλα διατηρούν την παραδοσιακή Σαρακοστιανή διατροφή πλούσια σε όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς και ελιές. Η χρήση του ταχινιού ως υποκατάστατο του λαδιού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συνταγές όπως σάλτσες για όσπρια, σαλάτες, αλοιφές, αλλά και σε γλυκά όπως χαλβάς ή μπισκότα, δίνοντας γεύση και ενέργεια χωρίς να παραβιάζεται η νηστεία.

Γιατί νηστεύουμε το ψάρι και όχι τα θαλασσινά;

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η απαγόρευση του ψαριού ενώ επιτρέπεται η κατανάλωση θαλασσινών. Αφού δεν τρώμε ψάρι, γιατί τρώμε χταπόδι, γαρίδες και καλαμάρια; Αυτή είναι μία από τις ερωτήσεις μικρών και μεγάλων σχετικά με τις διατροφικές απαγορεύσεις κατά την περίοδο της νηστείας. Η απάντηση είναι απλή και έχει τις ρίζες της στο ιουδαιοχριστιανικό -και μετέπειτα το βυζαντινό μας- παρελθόν. Το χταπόδι, όπως και τα υπόλοιπα θαλασσινά, δεν έχουν αίμα. Η κατανάλωση κρεάτων με το αίμα τους υπήρξε ανέκαθεν ταμπού για τους Εβραίους. Για τους χριστιανούς, αυτές οι τροφές απαγορεύτηκαν πολύ αργότερα και συγκεκριμένα με την 58η Νεαρά του βυζαντινού αυτοκράτορα Λέοντος του ΣΤ’. Έτσι, μέχρι σήμερα, όταν νηστεύουμε, αποφεύγουμε τις τροφές που έχουν αίμα. Και, φυσικά, τα ψάρια έχουν αίμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh9e3vh7nsvd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο πνευματικός συμβολισμός της νηστείας την Μεγάλη Εβδομάδα

Πέρα από τους διατροφικούς κανόνες, η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας έχει κυρίως πνευματικό χαρακτήρα. Η αποχή από συγκεκριμένες τροφές λειτουργεί ως μέσο αυτοπειθαρχίας και εσωτερικής προετοιμασίας, με στόχο τη συμμετοχή στο μήνυμα της Ανάστασης. Η εγκράτεια, η απλότητα και η συνειδητή επιλογή τροφών αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στάσης ζωής που χαρακτηρίζει τις ημέρες αυτές, μέχρι τη χαρμόσυνη στιγμή της Ανάστασης και το πασχαλινό τραπέζι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm69lrxrjax?integrationId=40599y14juihe6ly}