Σε στίχους της Βίκυ Γεροθόδωρου.

Σε κυκλοφορία βρίσκεται το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή με τίτλο «Θέλω να είσαι κοντά», μια νέα μουσική δουλειά που βασίζεται σε παλαιότερη ηχογράφηση (demo) και ήδη έχει προκαλέσει θετικά σχόλια από το κοινό.

Το τραγούδι φέρει την ενορχήστρωση του Αντώνης Γούναρης και τους στίχους της Βίκυ Γεροθόδωρου, ενώ η αρχική ηχογράφηση είχε γίνει πριν από περίπου δύο με τρία χρόνια με τη φωνή του Πασχάλη Τερζή σε συνεργασία με τον Χρήστος Νικολόπουλος, συνοδευόμενη από κιθάρα και μπουζούκι.

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Γούναρης, η παραγωγή χρειάστηκε αρκετό χρόνο, καθώς αξιοποιήθηκε το παλιό demo, ενώ υπάρχουν σκέψεις να κυκλοφορήσουν και άλλα ακυκλοφόρητα κομμάτια στο μέλλον. Από την πλευρά της, η Βίκυ Γεροθόδωρου εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συνεργασία, τονίζοντας τη μοναδική φωνή και το σπουδαίο καλλιτεχνικό μέγεθος του Τερζή.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος σημείωσε ότι η ιδέα της ηχογράφησης έγινε και με στόχο να δοθεί χαρά στον αγαπημένο ερμηνευτή, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλική σχέση, ενώ υπογράμμισε ότι ο Πασχάλης Τερζής παραμένει καλά στην υγεία του, με χιούμορ και αγάπη για τη μουσική, παρότι έχει επιλέξει να απέχει από τις επαγγελματικές εμφανίσεις.

