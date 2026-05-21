Αυτό ήταν το πρώτο πρωτάθλημα της Αλ Νασρ από την άφιξη του Ρονάλντο.

Η είδηση ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας δεν αποτελεί έκπληξη.

Ωστόσο, το έκανε και αυτό. Ο Πορτογάλος άσος ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε στο 63’ και στο 81’ με δύο γκολ που «κλείδωσαν» τον τίτλο.

Στο 88’ έγινε αλλαγή και αποχώρησε καταχειροκροτούμενος και συγκινημένος καθώς με τα δύο δικά του γκολ, η Αλ Νασρ κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία, το πρώτο της από την άφιξη του Ρονάλντο.

Η ομάδα του Ρονάλντο επικράτησε με 4-1 της Ντάμακ στην έδρα της και «σφράγισε» και μαθηματικά τον φετινό τίτλο. Για τον Ρονάλντο πάλι ήταν το 8ο πρωτάθλημα στην καριέρα του.

