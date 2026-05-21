Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η Emily in Paris αποχαιρετά το κοινό της από την Μύκονο.

Με μία φωτογραφία από τη Μύκονο η πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της «Emily n Paris».

«Γειά σας από την τελευταία σεζόν! Ένα τελευταίο ελληνικό καλοκαίρι πριν επιστρέψει η Emily in Paris» έγραψε στη λεζάντα η ηθοποιός.

Χαμογελαστή και κρατώντας μία κλακέτα σκηνοθέτη η Λίλι Κόλινς κήρυξε το τέλος της επιτυχημένη σειρά του Netflix, που ολοκληρώνεται μετά την 6η σεζόν.

«Μετά από έξι αξέχαστα χρόνια που υποδύομαι την Έμιλι Κούπερ, είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας ότι αυτή η επερχόμενη έκτη σεζόν θα είναι η τελευταία μας] είπε σε ένα βίντεο που ανάρτησε η Λίλι Κόλινς με πλάνα από τα γυρίσματα, από όλους τους πρωταγωνιστές.

{https://www.instagram.com/p/DYmvmjzkSUL/?hl=el}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στη Μύκονο, ενώ σκηνές πρόκειται επίσης να γυριστούν στο Παρίσι και το Μονακό.

Αυτό που εκκρεμεί είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η έκτη και τελευταία σεζόν.