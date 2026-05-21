Και για όποιον έχει την απορία: όχι η εγγονή του Μουσολίνι δεν έχει αποκηρύξει τον φασίστα παππού της.

Η Αλεσάντρα Μουσολίνι, η 63χρονη εγγονή του φασίστα Μπενίτο Μουσολίνι κέρδισε το Celebrity Big Brother της Ιταλίας. Πέρασε 63 ημέρες στο παιχνίδι και κατάφερε να αποσπάσει το 55,95% των ψήφων του κοινού.

Η Μουσολίνι κέρδισε το Grande Fratello VIP και το έπαθλο των 116.000 δολαρίων το βράδυ της Τρίτης 19 Μαΐου. Η πρώην ηθοποιός, τραγουδίστρια και μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νίκησε την Αντονέλα Έλια, ηθοποιό και τηλεοπτική προσωπικότητα, στα τελικά.

«Απόλαυσα τα πάντα στο έπακρο, όπως είμαι. Δεν μετανιώνω για τίποτα», είπε η Αλεσάντρα Μουσολίνι μετά τη νίκη της.

Μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα Leggo, η Αλεσάντρα Μουσολίνι περιέγραψε τον χρόνο της στο Grande Fratello VIP ως «απίστευτα ικανοποιητικό». Είπε επίσης ότι το κλειδί για την επιτυχία της ήταν να ότι ήταν ο εαυτός της, «πέρα από κάθε ταμπέλα και προκατάληψη. Ο κόσμος δεν με γνώριζε: μόνο εκεί έβλεπαν την καθημερινότητά μου», εξήγησε.

Βέβαια, αυτός δεν είναι το πρώτο ριάλιτι που παίρνει μέρος η εγγονή του Μουσολίνι. Το 2020, κατέλαβε την τρίτη θέση στην ιταλική έκδοση του Dancing with the Stars, και αργότερα εμφανίστηκε στην ιταλική έκδοση του The Masked Singer. Έξι χρόνια νωρίτερα, ήταν κριτής στην εκπομπή La pupa e il secchione, την ιταλική εκδοζή του αμερικάνικου ριάλιτι σόου Beauty and the Geek. Η εκπομπή συνδυάζει «κορίτσια» - πολύ ελκυστικές νεαρές γυναίκες που λίγο πολύ ταιριάζουν στο στερεότυπο των ανθρώπων που συνήθως δεν ενδιαφέρονται για την εκπαίδευσή τους με «σπασίκλες» ιδιαίτερα έξυπνους και μελετηρούς άνδρες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κυρίως πνευματικά ενδιαφέροντα, αλλά γενικά χωρίς κοινωνικές δεξιότητες. Η βάση του ριάλιτι είναι η σχεδόν πλήρης έλλειψη αρμονίας μεταξύ των δύο μελών κάθε ζευγαριού.

Από τα ριάλιτι στο Ευρωκοινοβούλιο

Η 63χρονη είναι κόρη του μικρότερου παιδιού του δικτάτορα, Ρομάνο Μουσολίνι, και της Μαρίας Σικολόνε, αδελφής μιας Ιταλίδας ηθοποιού. Δεν έχει αποποιηθεί την ιστορία της οικογένειάς της. Κάθε άλλο, στο παρελθόν έχει δείξει την υποστήριξή της στον παππού της και φέρεται κάποτε να έχει δηλώσει ότι ήταν «φασίστρια και περήφανη γι' αυτό».

Το 1992, έθεσε υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο ως μέλος του νεοφασιστικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος (MSI) της Ιταλίας. Την ίδια χρονιά, ως έφηβη τότε, φέρεται να εντάχθηκε στο ίδιο κόμμα και η σημερινή Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι.

Ορισμένοι πολιτικοί σχολιαστές έχουν εκφράσει ανησυχία για την ομαλοποίηση που υπάρχει στο πρόσοπο του Μπενίτο Μουσολίνι, ο οποίος έχει γίνει μέρος της ιταλικής ποπ κουλτούρας, σύμφωνα με τους Times.