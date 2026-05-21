Γερμανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο ύποπτους, που κατηγορούνται ότι ενεργούν εκ μέρους των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν και ότι σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον φιλοϊσραηλινών προσώπων, ανέφερε την Πέμπτη το Der Spiegel.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κύριος ύποπτος, Ali S., Δανός πολίτης αφγανικής καταγωγής, έλαβε εντολές από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στις αρχές του 2025. Στη συνέχεια, εξέτασε διάφορες διευθύνσεις στο Βερολίνο για μνα σχεδιάσει επιθέσεις εναντίον εβραϊκών ιδρυμάτων και φιλοϊσραηλινών προσώπων μέχρι τη σύλληψή του το περασμένο καλοκαίρι.

Ο άνδρας φέρεται να επικοινώνησε με έναν Αφγανό υπήκοο, τον Tawab M., ο οποίος, σύμφωνα με τους ερευνητές, συμφώνησε να προμηθευτεί ένα όπλο και να προσλάβει έναν πληρωμένο δολοφόνο για μια δολοφονία. Ο Ali S. συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο Aarhus της Δανίας, σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία, ενώ ο Tawab M. συνελήφθη αργότερα, τον Νοέμβριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ali S., Shahryar Ebrahim-Nesbat, δήλωσε στο Der Spiegel ότι θα αμφισβητήσουν τις κατηγορίες της εισαγγελίας, τονίζοντας ότι το τεκμήριο αθωότητας ισχύει πλήρως για τον πελάτη του.

Το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν παρόμοιους ισχυρισμούς ως ισραηλινή προπαγάνδα, αλλά Γερμανοί αξιωματούχοι το αμφισβητούν, επικαλούμενοι προηγούμενες έρευνες για φερόμενες παρακολουθήσεις και συνωμοσίες που συνδέονται με το Ιράν στη Γερμανία.

Με πληροφορίες του Der Spiegel