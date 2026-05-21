Ρούμπιο: Έχουμε «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά ο Τραμπ έχει κι «άλλες επιλογές»

Ρούμπιο: Έχουμε «κάποια πρόοδο» στις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά ο Τραμπ έχει κι «άλλες επιλογές»
Ο Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε την Κούβα λέγοντας πως δεν έχει δαπανήσει καθόλου χρήματα για την ενέργεια, παρά το γεγονός ότι έπαιρνε δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι υπήρξε «κάποια πρόοδος» στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, επικαλούμενος την αναμενόμενη πακιστανική διπλωματία στην Τεχεράνη, αλλά προειδοποίησε για τις «υπερβολικά αισιόδοξες» προσδοκίες.

Σημείωσε ακόμα πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να έχει «άλλες επιλογές» εάν η διπλωματία αποτύχει.

«Νομίζω ότι έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο, αλλά προφανώς, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα που είναι το ίδιο λίγο κατακερματισμένο, το ιρανικό σύστημα», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι.

«Αυτό που προτιμά ο πρόεδρος είναι να κάνει μια καλή συμφωνία. Αυτή είναι η προτίμησή του. Ήταν πάντα η προτίμησή του. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα συμβεί σίγουρα, αλλά είμαι εδώ για να σας πω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δούμε αν μπορούμε να πετύχουμε μια (τέτοια συμφωνία)».

Ο Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ακόμη ότι «αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε μια καλή συμφωνία, ο πρόεδρος ήταν σαφής, έχει άλλες επιλογές. Δεν πρόκειται να επεκταθώ σε αυτές, αλλά όλοι γνωρίζουν ποιες είναι».

«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια, αλλά... δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος» τόνισε.

Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε και για τον Έμπολα και απάντησε πως «Με ρωτάτε για τον Έμπολα. Σημαντικό, αλλά ο Έμπολα βρίσκεται στην Αφρική. Η Κούβα απέχει 90 μίλια από τις ακτές μας. Αν υπάρξει μία κατάρρευση του συστήματος, που εκεί κατευθύνονται... παρεμπιπτόντως ο λόγος που οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην Κούβα καταρρέουν, έχουν black out εδώ και χρόνια, όπως και πέρυσι και πάλι έπαιρναν δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Δεν έχουν ξοδέψει τίποτα για να διορθώσουν την παραγωγή ενέργεια» είπε ο Ρούμπιο μεταξύ άλλων.

