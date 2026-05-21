Ένας αλμπίνος βούβαλος από το Μπαγκλαντές έχει γίνει το απόλυτο viral θέμα στα κοινωνικά δίκτυα, εξαιτίας της εντυπωσιακής του ομοιότητας με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ζώο απέκτησε το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ», καθώς το χρυσαφένιο τρίχωμα στο κεφάλι του και το ανοιχτό ροζ χρώμα του θυμίζουν την χαρακτηριστική εμφάνιση του Αμερικανού προέδρου.

Ο βούβαλος φιλοξενείται στη φάρμα Rabeya Agro, κοντά στη Dhaka, όπου καθημερινά συγκεντρώνεται πλήθος επισκεπτών για να τον δει από κοντά, να τον φωτογραφίσει και να τον αγγίξει. Σύμφωνα με τους εργαζομένους της φάρμας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ήρεμο και φιλικό ζώο.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ziauddin Mridha, εξήγησε ότι αγόρασε τον βούβαλο πριν από περίπου δέκα μήνες από αγορά ζώων στο Ρατζσάχι. Το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ» ήταν ιδέα του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος παρατήρησε πρώτος την ομοιότητα λόγω του ιδιαίτερου τριχώματος του ζώου.

Η δημοτικότητα του βούβαλου αυξήθηκε ακόμη περισσότερο ενόψει της γιορτής Eid al-Adha, κατά την οποία οι μουσουλμάνοι συνηθίζουν να θυσιάζουν ζώα. Ο ιδιοκτήτης αποκάλυψε ότι το ζώο έχει ήδη πουληθεί και σύντομα θα παραδοθεί στον νέο του αγοραστή.

Πολλοί επισκέπτες που ταξίδεψαν μέχρι τη φάρμα δήλωσαν ότι η ομοιότητα με τον Τραμπ είναι ακόμη πιο εμφανής από κοντά. «Το πρόσωπο και τα μαλλιά του μοιάζουν πραγματικά με τον Τραμπ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας κάτοικος της περιοχής, ενώ άλλοι επισκέπτες παραδέχθηκαν ότι αρχικά ήταν δύσπιστοι, αλλά άλλαξαν γνώμη όταν είδαν το ζώο από κοντά.

Ο φροντιστής της φάρμας αποκάλυψε επίσης ότι ο διάσημος πλέον βούβαλος απολαμβάνει ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα και ακολουθεί ειδική διατροφή με καλαμπόκι, πίτουρο, χορτάρι και άλλες ζωοτροφές.

