Το ECDC προειδοποιεί ότι απαιτείται «επειγόντως» στοχευμένη δράση για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης αυτών των λοιμώξεων. «Χωρίς αποφασιστική δράση, οι τρέχουσες τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, αυξάνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και διευρύνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στη φροντίδα».

Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) παρουσιάζουν κατακόρυφη αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τα ποσοστά της σύφιλης και της γονόρροιας να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) ανέφερε περισσότερα από 106.000 κρούσματα γονόρροιας στην Ευρώπη για το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 300% από το 2014. Πρόκειται για το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό από τότε που η υπηρεσία ξεκίνησε την παρακολούθηση των ΣΜΝ το 2009.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και για άλλες λοιμώξεις. Το 2024 καταγράφηκαν σχεδόν 46.000 κρούσματα σύφιλης, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε σύγκριση με το 2023, ποσοστό υπερδιπλάσιο από εκείνο του 2015.

«Αν δεν αντιμετωπιστούν, αυτές οι λοιμώξεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο και υπογονιμότητα, ενώ στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά ή στο νευρικό σύστημα», δήλωσε ο Bruno Ciancio, ειδικός στα μεταδιδόμενα και προλαμβανόμενα μέσω εμβολιασμού νοσήματα του ECDC.

Οι αιτίες της αύξησης

Η Ευρώπη δυσκολεύεται να θέσει υπό έλεγχο τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία παρουσιάζουν συνεχή άνοδο την τελευταία δεκαετία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη βελτίωση των μεθόδων εξέτασης και επιτήρησης, αλλά και σε αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά, με τους νέους να κάνουν πιο επικίνδυνες επιλογές, αποφεύγοντας την χρήση προφυλακτικού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα στοιχεία αποκάλυψαν επίσης ότι οι λοιμώξεις μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες (MSM) αντιπροσωπεύουν περισσότερα από τα μισά κρούσματα γονόρροιας και σύφιλης.

Η συγγενής σύφιλη και η εξαίρεση των χλαμυδίων

Η έξαρση των κρουσμάτων σύφιλης συνδέεται επίσης με την αύξηση των περιστατικών συγγενούς σύφιλης, όταν δηλαδή η λοίμωξη μεταδίδεται από την έγκυο μητέρα στο νεογνό. Λοιμώξεις που δεν αντιμετωπίζονται εγκυμονούν σοβαρούς, απειλητικούς για τη ζωή κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αποβολής, της γέννησης νεκρού εμβρύου, του πρόωρου τοκετού και του θανάτου του νεογνού.

Η Otilia Mårdh, επιστημονική υπεύθυνη του ECDC για το HIV, τα ΣΜΝ και την ιογενή ηπατίτιδα, χαρακτήρισε αυτό το δεδομένο ως «ίσως ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα των στοιχείων για το 2024». Τα κρούσματα σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 έως το 2024, αυξανόμενα από 78 σε 140, αγγίζοντας το υψηλότερο καταγεγραμμένο ποσοστό στην Ευρώπη από την έναρξη της επιτήρησης από το ECDC.

Τα χλαμύδια παραμένουν το πιο κοινό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα στην περιοχή, ωστόσο συνέχισαν την ελαφρώς πτωτική τους πορεία. Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 213.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με τα σχεδόν 231.000 κρούσματα του 2023.

Πηγή: Politico