Οι θερμοκρασίες στη Γαλλία και την Αγγλία ενδέχεται να αυξηθούν έως και 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι θερμές αέριες μάζες στις ΗΠΑ μπορεί να δώσουν τη θέση τους σε χιονοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο ψυχρών συνθηκών σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, αναμένεται θεαματική μεταβολή των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες κινούνται προς τον βορρά, επηρεάζοντας τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Την περασμένη εβδομάδα ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και ένα χαμηλό βαρομετρικό πάνω από τη νότια Σκανδιναβία οδήγησαν αρκτικές αέριες μάζες προς τα νότια, προκαλώντας θερμοκρασίες 10 και 15 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερες από τον μέσο όρο της εποχής.

Οι παγετοί τη νύχτα επηρέασαν αγρότες, για παράδειγμα στη Γαλλία, όπου οι αμπελουργοί άναψαν φωτιές για να προστατεύσουν τα αμπέλια τους.

750.000 κεραυνοί σε λίγα 24ωρα

Τόσο εκτεταμένα και επίμονα κύματα ψύχους έχουν γίνει πιο σπάνια τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να θερμαίνεται ταχύτερα από κάθε άλλη ήπειρο εξαιτίας της κλιματικής κρίσης.

Ο ψυχρός και ασταθής αέρας, σε συνδυασμό με την έντονη ηλιοφάνεια του Μαΐου, προκάλεσε εκτεταμένες καταιγίδες. Μεταξύ 11 και 16 Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 750.000 κεραυνοί σε όλη την Ευρώπη και τις γύρω περιοχές.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Σερβίας εξέδωσε κόκκινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαλάζι.

Έρχεται ακραία ζέστη

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, προβλέπεται να αναπτυχθεί αντικυκλώνας πάνω από τη δυτική Ευρώπη, μεταφέροντας θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική. Μέχρι την Παρασκευή, οι θερμοκρασίες σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία ενδέχεται να αυξηθούν κατά 15°C σε σύγκριση με μία εβδομάδα νωρίτερα, φτάνοντας τους 35 έως 39 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Οι ελάχιστες νυχτερινές θερμοκρασίες σε αυτές τις περιοχές μπορεί να ξεπεράσουν τις μέγιστες θερμοκρασίες ημέρας που καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ

Έντονες θερμοκρασιακές αντιθέσεις εκδηλώνονται επίσης αυτή την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα τέλη της άνοιξης, τέτοιες μεταβολές μπορεί να είναι ιδιαίτερα έντονες.

Στις βορειοδυτικές περιοχές, όπου οι θερμοκρασίες έφτασαν περίπου τους 30°C την περασμένη εβδομάδα, ψυχρές αέριες μάζες κατεβαίνουν από τον Καναδά και αλληλεπιδρούν με χαμηλό βαρομετρικό, προκαλώντας τη δεύτερη χειμερινή καταιγίδα του μήνα στην περιοχή.

Σημαντικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στις ορεινές περιοχές του Ουαϊόμινγκ, στο βόρειο Κολοράντο και στη βορειοανατολική Γιούτα, με το ύψος του χιονιού να φθάνει έως και τα 46 εκατοστά στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Άνεμοι έως και 96 χλμ./ώρα αναμένεται να προκαλέσουν χιονοθύελλες και επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης σε ορισμένες περιοχές.

Με πληροφορίες από Guardian