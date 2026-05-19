Σε τελικό στάδιο εισέρχεται η στρατηγική συνεργασία της Εθνική Τράπεζα με την Allianz στον τομέα του bancassurance, καθώς η οριστική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις εβδομάδες. Το χρονοδιάγραμμα παρουσίασε ο Παύλος Μυλωνάς χθες μιλώντας σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία, με τους νομικούς συμβούλους να επεξεργάζονται το τελικό κείμενο της σύμβασης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα βασικά ζητήματα έχουν ήδη διευθετηθεί μέσω του μνημονίου συνεργασίας (MOU), ενώ απομένουν επιμέρους τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες. Ένα από τα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης αφορούσε τη συμμετοχή της ελληνικής τράπεζας στο νέο σχήμα, καθώς αρχικά η Allianz δεν προέβλεπε μετοχική συμμετοχή. Τελικά, η συμφωνία προβλέπει ποσοστό 30% για την Εθνική.

Η επιλογή του γερμανικού ομίλου προέκυψε έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, με καθοριστικό παράγοντα τόσο τη διεθνή του παρουσία στην ασφαλιστική αγορά όσο και τις τεχνολογικές του υποδομές, οι οποίες εκτιμάται ότι θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και διάθεση νέων ασφαλιστικών προϊόντων.

Η πλήρης ανάπτυξη της συνεργασίας, ωστόσο, θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, καθώς προϋποθέτει την οριστική διευθέτηση των σχέσεων με την Εθνική Ασφαλιστική μετά την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων τεχνολογικών και λειτουργικών προσαρμογών. Όπως ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, η Πειραιώς διαθέτει περιθώριο έως το τέλος του έτους για τη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης.

Στόχος είναι τα προϊόντα της Allianz να διατεθούν μέσω του δικτύου της Εθνικής το πρώτο τρίμηνο του 2027, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι τα έσοδα από τον συγκεκριμένο κλάδο μπορούν να αυξηθούν από περίπου 20 εκατ. ευρώ σήμερα στα 80 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η τράπεζα εξετάζει επενδυτικές κινήσεις εκτός συνόρων, αναζητώντας ευκαιρίες σε ολόκληρο το φάσμα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, από τραπεζικές δραστηριότητες έως εταιρείες asset και wealth management, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή αγορά. Ο επικεφαλής της ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση για εξαγορές με υψηλά premium, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις με ισχυρή κερδοφορία και ρεαλιστικό χρόνο απόσβεσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στα ζητήματα κυβερνοασφάλειας, χαρακτηρίζοντάς τα ως τη σημαντικότερη πρόκληση για το τραπεζικό σύστημα. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέους κινδύνους, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και ανακατατάξεις στην αγορά σε περίπτωση σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων που θα επηρέαζαν τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνεται το νέο core banking system της Εθνικής, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την πιο σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξετάζεται η συμμετοχή στην κοινοπραξία Qivalis Venture, στην οποία συμμετέχουν 12 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες με στόχο την ανάπτυξη stablecoin συνδεδεμένου με το ευρώ.

Σε διεθνές επίπεδο, η Εθνική αναμένει την αδειοδότησή της από τις αρχές της Σαουδική Αραβία, προκειμένου να συμμετάσχει σε κοινοπρακτικές χρηματοδοτήσεις μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με διεθνείς τραπεζικούς ομίλους.

Τέλος, αναφερόμενος στις προοπτικές της οικονομίας, ο κ. Μυλωνάς εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση έναντι αρκετών ευρωπαϊκών χωρών χάρη στους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και τη διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, στοιχεία που ενισχύουν τα περιθώρια στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας.