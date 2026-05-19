Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε μία από τις πιο σύνθετες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ευρώπη, καθώς η απόσταση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης διευρύνεται, οδηγώντας τις τιμές αγοράς και τα ενοίκια σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Από τη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη μέχρι το Βερολίνο και το Παρίσι, η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία γίνεται ολοένα δυσκολότερη, επηρεάζοντας νοικοκυριά, εργαζόμενους και νέους που αναζητούν στέγη στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η κατάσταση αποτυπώνεται έντονα στη Βαρκελώνη, όπου κάθε νέο διαμέρισμα προς ενοικίαση συγκεντρώνει περίπου 200 αιτήματα μέσα στην πρώτη ώρα ανάρτησής του. Η αυξημένη ζήτηση προέρχεται τόσο από ψηφιακούς νομάδες και ξένους αγοραστές δεύτερης κατοικίας όσο και από εργαζομένους χαμηλότερων εισοδημάτων που ανταγωνίζονται για περιορισμένο στεγαστικό απόθεμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται ακόμη και ενοικιάσεις δωματίων με βάρδιες χρήσης μεταξύ εργαζομένων.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τιμές κατοικιών αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 60% την περίοδο 2015-2025, με ταχύτερους ρυθμούς από την άνοδο των εισοδημάτων. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές το κόστος στέγασης απορροφά πλέον πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η Ισπανία αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση. Η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα περίπου 700.000 κατοικιών, ενώ από το 2021 δημιουργήθηκαν 1,2 εκατ. νέα νοικοκυριά, κυρίως λόγω μεταναστευτικών ροών. Την ίδια στιγμή, η ετήσια οικοδομική δραστηριότητα παραμένει κάτω από τις 90.000 νέες κατοικίες. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται στη Γερμανία και τη Γαλλία, όπου οι νέες κατασκευές υπολείπονται σημαντικά των πραγματικών αναγκών.

Παρά τις παρεμβάσεις, όπως τα πλαφόν στα ενοίκια και τα φορολογικά κίνητρα, οι αναλυτές συγκλίνουν ότι η μακροπρόθεσμη λύση βρίσκεται στην αύξηση της προσφοράς. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος κατασκευής και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού επιβραδύνουν την υλοποίηση νέων στεγαστικών έργων, μετατρέποντας τη στεγαστική κρίση σε διαρθρωτικό πρόβλημα με ευρύτερες επιπτώσεις στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή.