Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε αυστηροποίηση του πλαισίου για τους φορολογούμενους που δεν υποβάλλουν καθόλου φορολογικές δηλώσεις, ενεργοποιώντας μηχανισμό αυτόματου προσδιορισμού εισοδημάτων και καταλογισμού φόρων και προστίμων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιλαμβάνεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, όσοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεν καταθέτουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, παρά το γεγονός ότι έχουν σχετική υποχρέωση, θα λαμβάνουν απευθείας εκκαθαριστικά σημειώματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη υποβολή δήλωσης από τους ίδιους.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά στον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων αξιοποιώντας δεδομένα που θα αντλεί από τα δικά της ηλεκτρονικά συστήματα, όπως δηλώσεις προηγούμενων ετών, στοιχεία ΦΠΑ, δεδομένα της πλατφόρμας myData και λοιπές ψηφιακές εφαρμογές. Παράλληλα, θα αξιοποιούνται πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους φορείς, μεταξύ των οποίων εργοδότες, τράπεζες, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και άλλοι οργανισμοί.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η φορολογική διοίκηση θα υπολογίζει το ύψος των εισοδημάτων και θα εκδίδει εκκαθαριστικά με τους φόρους που θεωρεί ότι αναλογούν, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί δήλωση από τον φορολογούμενο.

Οι φόροι που θα καταλογίζονται θα συνοδεύονται και από πρόστιμα λόγω μη υποβολής δήλωσης, τα οποία θα κυμαίνονται από 10% έως και 50% επί του ποσού του φόρου που προκύπτει προς πληρωμή.

Η νέα διαδικασία σηματοδοτεί ουσιαστικά τη μετάβαση από το σύστημα αναμονής και εκ των υστέρων ελέγχων σε ένα μοντέλο αυτόματης φορολογικής βεβαίωσης, όπου η ΑΑΔΕ θα αναλαμβάνει η ίδια τον υπολογισμό εισοδημάτων και φόρων για όσους δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.