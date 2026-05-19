Το Μπρεντ υποχώρησε περισσότερο από 2%, διαμορφούμενο στα 109,15 δολάρια ανά βαρέλι για τα συμβόλαια παράδοσης Ιουλίου, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε απώλειες 1,27%, στα 107,28 δολάρια ανά βαρέλι.

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ανέβαλε προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, περιορίζοντας τις ανησυχίες των αγορών για άμεση κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια προσφορά αργού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αποφάσισε να αναστείλει «προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν για αύριο», έπειτα από παρεμβάσεις ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να αποφύγει στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή.

Μέχρι τις δηλώσεις Τραμπ δεν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ προετοίμαζαν άμεση στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης, εξέλιξη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε στις 8 Απριλίου.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει στην New York Post ότι το Ιράν «γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος εξέταζε το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής παρέμβασης, καθώς η τελευταία πρόταση της Τεχεράνης στις συνομιλίες για αποκλιμάκωση θεωρήθηκε ανεπαρκής.

Μιλώντας αργότερα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «ετοιμάζονταν για μια πολύ μεγάλη επίθεση», προσθέτοντας ότι αποφάσισε να την αναβάλει «για λίγο καιρό – ελπίζω ίσως για πάντα», επικαλούμενος τις εντατικές διαβουλεύσεις με το Ιράν.

Αναλυτές της ING σημειώνουν ότι οι αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να αποτιμούν τον κίνδυνο παρατεταμένων διαταραχών εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, ενώ οι προσδοκίες ότι η Κίνα θα συνέβαλε στην αποκλιμάκωση κατά τις πρόσφατες επαφές Τραμπ – Σι δεν επιβεβαιώθηκαν.

Παράλληλα, καταγράφεται σταδιακή επανέναρξη της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ, με την επανεμφάνιση δεξαμενόπλοιων αργού και φορτίου ιρακινού πετρελαίου με προορισμό το Βιετνάμ. Ωστόσο, οι ροές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα συνήθη επίπεδα, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εκ νέου.