«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ» επανέλαβε ο Τραμπ για το Ιράν και σημείωσε ότι δεν είναι απογοητευμένος με την Τεχεράνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην New York Post ότι «δεν είναι ανοιχτός» σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη μετά την τελευταία αντίδραση του Ιράν στις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε μια νέα απειλή του είπε ότι το Ιράν γνωρίζει «τι θα συμβεί σύντομα». Ο Τραμπ φαινομενικά έκλεισε την πόρτα στην προσφορά του Ιράν την Κυριακή για διπλωματικές συνομιλίες και ερωτηθείς για το σχόλιό του την Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, παρενέβη για να αναθεωρήσει και να τονίσει κάθετα πως: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή». Αρνήθηκε ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.«Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω γι' αυτό. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν», είπε.

Δήλωσε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» με την Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν γνωρίζει πλήρως ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο πόνο.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή ξέρουν ότι είμαστε... τι θα συμβεί σύντομα», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς περιφερειακών πηγών ότι το Ιράν προσπαθεί να «περιμένει» την Ουάσινγκτον τόσο για το πυρηνικό ζήτημα όσο και για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αρνήθηκε ότι έχει ακούσει κάτι τέτοιο και συμπλήρωσε «Δεν ακούω τίποτα. Δεν μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι ηλίθιος».

Με πληροφορίες της New York Post