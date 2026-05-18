Ο Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, τη συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου στο Breitbart.

Στη συνέντευξή του στον επικεφαλής του γραφείου του Breitbart στην Ουάσινγκτον, Μάθιου Μπόιλ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιέγραψε την «ενεργειακή διπλωματία» ως βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής Τραμπ απέναντι τόσο σε συμμάχους όσο και σε αντιπάλους, ενώ ανέδειξε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στον νέο ενεργειακό σχεδιασμό της Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης.

Ο κ. Παπασταύρου υποστήριξε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να περιορίσει δραστικά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις νέες έρευνες υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή των ExxonMobil και Chevron, χαρακτηρίζοντας τις πιθανές εξελίξεις «μετασχηματιστικές» για την Ελλάδα τόσο οικονομικά όσο και γεωπολιτικά.

Παπασταύρου: Ο Μητσοτάκης είπε το «ναι» στη μετάβαση στην ενέργεια

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι παραχώρησε τη συνέντευξη στο συνέδριο των Δελφών, η οποία ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. «Είπε το “ναι” στη μετάβαση στην ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι στον 21ο αιώνα η ενέργεια είναι γεωπολιτική ισχύς και «όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του, διαφορετικά είναι όμηρος των επιλογών των άλλων».

ΥΠΕΝ: Αναδεικνύεται ο πρωταγωνιστικός ρόλος που παίζει η Ελλάδα

Σε μια κίνηση η οποία αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα, υπό την ηγεσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή αρχιτεκτονική προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικά:

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, ο κ. Τραμπ αναδημοσίευσε την αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλέον επιδραστικό μέσο της αμερικανικής κυβέρνησης, Breitbart News.

Η ανάρτηση αυτή αποκτά επιπλέον βαρύτητα, καθώς ο κ. Τραμπ μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο, όπου είχε συνάντηση κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, με τον οποίο συζήτησαν, μεταξύ άλλων, και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.

Η συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Παπασταύρου στο Breitbart, στο περιθώριο του Φόρουμ των Δελφών, ξεδιπλώνει τη στρατηγική του ενεργειακού ρεαλισμού, στη βάση του οποίου κινείται η συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ακολουθεί το όραμα για «ρεαλισμό» στην ενέργεια, προωθώντας τόσο τους υδρογονάνθρακες όσο και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

«Όχι ή μόνο ήλιος και άνεμος, ή μόνο υδρογονάνθρακες. Όλα μαζί: αιολικά, ηλιακά, υδρογονάνθρακες, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία – τα πάντα. Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφύπνισεως. Διότι η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος πελάτης των ΗΠΑ στις εισαγωγές LNG. Ταυτόχρονα, υπήρξαν αρκετά διστακτικά ή αμφίθυμα κράτη-μέλη της ΕΕ στο να αναπτύξουν τα δικά τους κοιτάσματα φυσικού αερίου. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο Πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό. Και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας».

«Η μεγάλη εικόνα είναι η εξής: για πολλά χρόνια –για δεκαετίες–, η Ελλάδα δεν είχε αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό υδρογονανθράκων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου.

«Τώρα είναι η στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη κινείται με επιταχυνόμενο ρυθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, η Chevron και η ExxonMobil, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και συμμετέχουν ενεργά. Η ExxonMobil, σε κοινοπραξία, θα πραγματοποιήσει την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα στην Ελλάδα, στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στο λεγόμενο Block 2. Θα είναι η πρώτη γεώτρηση σε μεγάλα βάθη, φτάνοντας τα 4.600 μέτρα. Όλες οι προηγούμενες έρευνες στην Ελλάδα, πριν από 40 χρόνια, είχαν γίνει σε ρηχά νερά. Το δυναμικό της Ελλάδας βρίσκεται σε βαθιά ύδατα γύρω από όλη τη χώρα. Αυτό μπορεί να έχει μετασχηματιστικό αντίκτυπο για τη χώρα».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η ενεργειακή διπλωματία αποτέλεσε το πλαίσιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι εμπορικές συμφωνίες του Τραμπ και βασικές συμμαχίες όπως το σχήμα 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ: «Βλέπει κανείς τη σημασία που δόθηκε οργανωτικά στην ενέργεια και το πώς απέκτησε μια μετασχηματιστική διάσταση. Έχει γεωπολιτική διάσταση. Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Αυτή είναι και η βάση της πρωτοβουλίας 3+1. Ακριβώς αυτό που περιγράφετε –Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ, όπως συναντηθήκαμε στο P-TEC– δημιουργεί μια μορφή συνεργασίας για ανάπτυξη και ευημερία, η οποία φέρνει σταθερότητα στην περιοχή και περιορίζει ακραίες συμπεριφορές και μονομερείς απειλές».

Επίσης, τόνισε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, με την ενέργεια να αποτελεί –μαζί με την αμυντική συνεργασία– τον βασικό στρατηγικό πυλώνα.

«Ο Doug Burgum έχει επισκεφθεί την Ελλάδα δύο φορές. Ο Chris Wright επίσης», δήλωσε.

«Η ενέργεια έχει εξελιχθεί στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα, μετά την άμυνα, στις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας. Με έναν τρόπο, έγινε και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, καθώς μέρος της βασικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ αφορά την αγορά αμερικανικής ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι «οι ΗΠΑ και η Ελλάδα είναι σήμερα πιο κοντά από ποτέ, και η ενέργεια –μαζί με την αμυντική συνεργασία– αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της σχέσης».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας είχε τονίσει: «Έχουμε μια ευκαιρία με το αμερικανικό φυσικό αέριο να κινηθούμε προς τα πάνω από την Ελλάδα και την Κροατία και προς τα κάτω από την Πολωνία. Η Ουκρανία διαθέτει τεράστια υπόγεια δυνατότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου. Μπορούν να αποθηκεύσουν ποσότητα που επαρκεί για έναν ολόκληρο χειμώνα. Θα μπορούσαμε να γεμίζουμε αυτές τις αποθήκες όλο το καλοκαίρι, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου είναι χαμηλές».

Ο κ. Μπέργκαμ ανέφερε δεκάδες αποστολές αμερικανικού LNG προς την Ελλάδα, κάτι που επίσης επιβεβαίωσε ο κ. Παπασταύρου στη συνέντευξή του.

Αναδεικνύοντας μάλιστα τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ στην ενέργεια, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η Ελλάδα, σε αυτόνομη βάση, είναι ο 16ος πελάτης των ΗΠΑ». «Το 85% του LNG που εισάγουμε προέρχεται από τις ΗΠΑ. Ο κάθετος διάδρομος αντιμετώπιζε ένα ρυθμιστικό πρόβλημα, επειδή μέχρι τώρα η Ευρώπη επέτρεπε μόνο μηνιαία συμβόλαια, κάτι που –αν φανταστείτε την προσπάθεια τροφοδοσίας της Ουκρανίας με μηνιαία συμβόλαια– είναι ουσιαστικά αδύνατο. Τώρα, μετά τις επαφές που είχαμε με τις άλλες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον προσεχή Οκτώβριο η ιδέα είναι ότι τα συμβόλαια θα μπορούν να είναι μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια», δήλωσε.