Ο Π. Πολάκης κατηγόρησε ευθέως τον κ. Τσάφο για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και συνειδητή υποβάθμιση δημόσιων υποδομών.

Σε μετωπική σύγκρουση ήρθαν στη Βουλή ο Παύλος Πολάκης με την ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας με φόντο την ενεργειακή πολιτική και το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στοχοποιώντας τον Νίκο Τσάφο τον οποίο εγκάλεσε για «σχέδιο παράδοσης του δημοσίου πλούτου της χώρας σε ιδιώτες», προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο του ίδιου όσο και του υπουργού Σταύρου Παπασταύρου.

«Σας κατηγορώ ευθέως κύριε Τσάφο για συνειδητή καταστροφή των δομών, για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας. Σε σύσκεψη με 17 ανώτερους τεχνικούς της ΔΕΗ πριν το Πάσχα, ανακοινώσατε πως το Σεπτέμβριο θα κλείσουν λιγνιτικές μονάδες με τρόπο που δεν θα μπορούν να ξανα ανοίξουν», ανέφερε αρχικά.

«Τα χωράφια του μπαμπά σας μοιράζετε κύριε Τσάφο, ποιoς σας έδωσε το δικαίωμα αυτό; Ντιλάρετε με εταιρείες του αμερικανικού LNG μπας και σας ριξει κανά βλέμμα ο Τραμπ. Απαγορεύετε από μελλοντική κυβέρνηση, να βάλει ξανά μπροστά τους λιγνίτες», συνέχισε ενώ για το κλείσιμο της Πτολεμαΐδας 5, φώναξε στον Νίκο Τσάφο: «Μην κλείσετε την μονάδα, αλλιώς θα πάτε για προδοσία, σας το λέω ευθέως!».

«Όποιος θέλει ανοιχτό εργοστάσιο, θέλει πιο ακριβό ρεύμα»

Ο υφυπουργός Ενέργειας σήκωσε το γάντι και απάντησε, λέγοντας πως η τιμή της χονδρικής στην Ελλάδα είναι η έβδομη φθηνότερη σε όλη την Ευρώπη. «Τέρμα το μασκαριλίκι, όσο μιλάς φαίνεται ότι εκτελείς συμβόλαιο, άξιος ο μισθός σου. Μας λέει για τη χονδρική, όχι για την προσαύξηση. Εαν κλείσεις το λιγνίτη και δεν ξανα ανοίξει, θα πας θα προδοσία Τσάφο!», επανήλθε ο Παύλος Πολάκης και αποχώρησε εμφανώς εκνευρισμένος από την αίθουσα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνεχίζοντας Νίκος Τσάφος επισήμανε πως η τιμή της λιανικής στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του ‘25 είναι μείον 21% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ απάντησε και για το θέμα της απολιγνιτοποίσης αναφερόμενος στα πεπραγμένα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«50% έπεσε ο λιγνίτης επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι τόσο φοβερό και τρομερό καύσιμο ο λιγνίτης, γιατί τον αφήσατε να πέσει 50% επί ΣΥΡΙΖΑ;», διερωτήθηκε ενώ ειδικά για την Πτολεμαΐδα 5, ο Νίκος Τσάφος σημείωσε: «Δεν είναι ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να μπει με όρους αγοράς στο σύστημα. 18 μέρες έχει λειτουργήσει φέτος. Όποιος θέλει να είναι ανοιχτό το εργοστάσιο, θέλει να είναι πιο ακριβό το ρεύμα. Πρέπει να τον πληρώσουμε τον λιγνίτη για να είναι ανταγωνιστικός».

«Πήγατε τη χώρα αιώνες πίσω»

Σε υψηλούς τόνους ήταν και η απάντηση του υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου. «Μιλάτε εσείς για την προστασία της δημόσιας περιουσίας; Πήγατε αιώνες πίσω τη χώρα, με το Υπερταμείο, με το κλείσιμο των τραπεζών, με την υπερφορολόγηση!», ανέφερε κάνοντας λόγο για «υποκριτικά» σχόλια περί ασφάλεια της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν, όπως είπε, «το πάγιο αίτημα της τρόικας ήταν ένα να περάσει όλη η δημόσια περιουσία στο Υπερταμείο και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που είπε το ναι».

Παράλληλα, απάντησε και στις αιχμές του Παύλου Πολάκη περί συμφωνιών πίσω από κλειστές πόρτες που δεσμεύουν τη χώρα. «Αλήθεια, μιλάτε εσείς για συμφωνίες που δεν γυρνάνε πίσω; Γνωρίζετε καλά αυτές τις πρακτικές. Με τη συμφωνία των Πρεσπών εσείς δεσμεύσατε τη χώρα και αλλοιώσατε ιστορικά δεδομένα, όλη η Βόρεια Ελλάδα το λέει αυτό. Εσείς δεσμεύσατε τις επόμενες κυβερνήσεις!», είπε απευθυνόμενος στα έδρανα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.