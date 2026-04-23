Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ θα βρίσκονται οι βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία. Την απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο «όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ, και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι η στάση τους αποτελεί «την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος».

Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

«Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα», είπε ο κ. Μαρινάκης και ανέλυσε: «1. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες στην ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. 2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. 3. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. 4. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

«Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς-ρεκόρ το δημόσιο χρέος, είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και ανέφερε επιγραμματικά όσα συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα:

1. Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.

2. Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

3. Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

4. Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και Ατόμων με Αναπηρία, που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Επίσης, μίλησε για την αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους, τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, τη δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023. «Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Περνώντας στο επόμενο θέμα, είπε ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα, στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μίας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη. «Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας», επεσήμανε.