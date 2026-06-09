«Μέχρι και το “προδότη Σαμαρά” έχουν επαναφέρει κάποιοι», είπε ο Νίκος Τσιούτσιας, κάνοντας λόγο για ασέβεια απέναντι στους «800.000 νεοδημοκράτες που τον εξέλεξαν πρόεδρο».

«Λάδι στη φωτιά» έριξε ο διευθυντής του Γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, αναφορικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά απέφυγε στο OPEN να διαψεύσει την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος, λέγοντας απλά: «έχει λάβει τις αποφάσεις του» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του.

«Από τη στιγμή που λέει ο ίδιος ο Σαμαράς “επιτρέψτε μου να πω εγώ πότε και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου”, θα ήταν τελείως άκομψο και ασεβές να τις πω εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Τσιούτσιας, τροφοδοτώντας περαιτέρω τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Τσιούτσιας κατήγγειλε σχέδιο αποδόμησης του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρόεδρος του κόμματος δέχεται επιθέσεις ακόμη και χωρίς να έχει ανακοινώσει κάποια πολιτική πρωτοβουλία.

«Μέχρι και το “προδότη Σαμαρά” έχουν επαναφέρει κάποιοι», είπε, κάνοντας λόγο για ασέβεια απέναντι στους «800.000 νεοδημοκράτες που τον εξέλεξαν πρόεδρο». Όπως είπε, η δημόσια συζήτηση έχει διολισθήσει σε προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς που υποκαθιστούν τον πολιτικό διάλογο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, υποστηρίζοντας ότι υπουργοί έχουν χαρακτηρίσει τον Αντώνη Σαμαρά ακόμη και «ακροδεξιό», χωρίς να υπάρξει αποδοκιμασία από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. «Η χυδαιότητα υποκαθιστά τον πολιτικό λόγο», σχολίασε με δηκτικό τρόπο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέμα, πολιτικές είναι οι διαφορές»

Απαντώντας στα σενάρια περί προσωπικής αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Τσιούτσιας υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει θέμα προσωπικό». «Άλλο οι προσωπικές και άλλο οι πολιτικές διαφορές. Πολιτικές είναι οι διαφορές», ανέφερε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως προσωπική μια καθαρά πολιτική αντιπαράθεση.

«Ο Μητσοτάκης έκλεισε την πόρτα»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης μεταξύ των δύο πλευρών, σημείωσε ότι δεν γνωρίζει να υπήρξε σχετική πρωτοβουλία από το Μέγαρο Μαξίμου, προσθέτοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε την πόρτα, δεν την έκλεισε ο Σαμαράς», υπενθυμίζοντας ότι η διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού από τη ΝΔ ήταν απόφαση του σημερινού πρωθυπουργού.

«Ακόμα δεν έχουν βάλει αστέρι στους βουλευτές που συναντούν τον Σαμαρά»

Για τις σχέσεις του Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμανλή απέφυγε να προχωρήσει σε ερμηνείες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο πολιτικούς με κοινή διαδρομή δεκαετιών και αμοιβαία εκτίμηση. Στο ίδιο πνεύμα, όταν ρωτήθηκε για τις επαφές του πρώην πρωθυπουργού με βουλευτές της ΝΔ, σχολίασε σκωπτικά: «Ακόμα δεν έχουν βάλει αστέρι στους βουλευτές που συναντούν τον Σαμαρά».

Για τα περί πολιτικής ταύτισης Μητσοτάκη-Τσίπρα

Ο Νίκος Τσιούτσιας επίσης υπερασπίστηκε πλήρως τη σκληρή κριτική που έχει ασκήσει ο πρώην πρωθυπουργός στην κυβέρνηση, καθώς και τη θέση που έχει διατυπώσει περί πολιτικής ταύτισης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα, επιμένοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει εδώ και χρόνια σταθερές πολιτικές απόψεις για τα εθνικά θέματα και την πορεία της παράταξης.

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