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Η νέα ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη επέστρεψε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media αναρτώντας δύο νέες φωτογραφίες από τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αν και απέχει τα τελευταία χρόνια από τη μικρή οθόνη και τα φώτα της δημοσιότητας, διατηρεί άμεσες σχέσεις και επαφές με τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Συχνά, μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, και άλλες φορές φωτογραφίες από τα ταξίδια της και τις ημέρες χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιουνίου, δημοσίευσε δύο νέες φωτογραφίες μέσα από το αυτοκίνητό της η μία σε έγχρωμη και η άλλη σε ασπρόμαυρη μορφή.

Φορώντας ένα μαύρο φόρεμα απεικονίζεται ιδιαίτερα ήρεμη και ανανεωμένη, ενώ στη λεζάντα της πρόσθεσε: «Απλά απολαμβάνω την διαδρομή εγώ και η μουσική μου».

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Ως μουσική επένδυση στα δύο στιγμιότυπα φαίνεται να διάλεξα το τραγούδι «Human Nature» του εμβληματικού Michael Jackson.

{https://www.instagram.com/p/DZxqHe6jZyB/?hl=el&img_index=1}

Την Κυριακή 14 Ιουνίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμη μία δημοσίευση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, δείχνοντας ευτυχισμένη και χαλαρή στο πλευρό του συζύγου της, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας στο Σούνιο.

{https://www.instagram.com/p/DZkhuisDd4p/?hl=el&img_index=1}