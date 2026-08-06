Η ανάκληση υπαγορεύεται καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης σε περίπτωση πτώσης, η ανακοίνωση από τα DECATHLON.

Τα DECATHLON ανακοίνωσαν την ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων αναρρίχησης που πωλήθηκαν και στην ελληνική αγορά λόγω πιθανού ελαττώματος που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά τα: SIMOND ALPINISM & VERTIKA Quickdraw Καραμπινέρ Κωδικοί προϊόντων: 8589547, 8589548, 8608405, 8935765 και 8935909. Η εταιρεία καλεί όσους έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 23/07/2026 να σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.

Aυτό είναι το προϊόν αναρρίχησης που ανακαλείται

Γιατί ανακαλούνται τα προϊόντα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εντοπίστηκε πρόβλημα στο πριτσίνωμα του συρμάτινου κλείστρου σε ορισμένα καραμπίνερ. Το συγκεκριμένο ελάττωμα συναρμολόγησης μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο του συρμάτινου κλείστρου, πιθανή αστοχία του καραμπίνερ, κίνδυνο θραύσης σε περίπτωση πτώσης κατά τη χρήση σε αναρρίχηση.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν ξανά τα quickdraws μέχρι να πραγματοποιηθεί έλεγχος.

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Επιστροφή χρημάτων

Για τα προϊόντα που διαπιστωθεί ότι εμπίπτουν στην ανάκληση, προβλέπεται επιστροφή της αξίας αγοράς μετά την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος στο κατάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της DECATHLON στο:

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Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 – 18:00.