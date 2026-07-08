Η Daikin ανακαλεί πάνω από 13.500 κλιματιστικά – Δείτε ποια μοντέλα αφορά.

Σε ανάκληση περισσότερων από 13.500 κλιματιστικών και αντλιών θερμότητας Amana προχώρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Daikin Comfort Technologies Manufacturing (DCT), μετά τον εντοπισμό ελαττώματος που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά ή εγκαύματα στους χρήστες. Η ανάκληση, που ανακοινώθηκε στις 25 Ιουνίου, αφορά συνολικά 13.514 συσκευές που πωλήθηκαν στις ΗΠΑ, καθώς και ακόμη 53 μονάδες στον Καναδά.

Ποιο είναι το πρόβλημα

Σύμφωνα με την εταιρεία, το θερμαντικό στοιχείο των συσκευών ενδέχεται να παραμένει ενεργό ακόμη και σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης (σφάλμα γείωσης), παρότι η μονάδα έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί ένα περιστατικό, κατά το οποίο έλιωσε πλαστικό τμήμα της συσκευής. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ποια μοντέλα αφορά

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα κλιματιστικά παραθύρου (Window-Room-Air-Conditioners – WRAC) και μονάδες που εγκαθίστανται μέσα στον τοίχο (Through-the-Wall – TTW), τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε ξενοδοχεία, πολυκατοικίες και επαγγελματικούς χώρους. Τα μοντέλα που επηρεάζονται είναι:

Through-the-Wall (TTW)

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PBH113J35AA

PBH093J35AA

PBH073J35AA

PBE123J35AA

PBE093J35AA

Window-Room-Air-Conditioners (WRAC)

AH183J35AA

AH123J35AA

AH093J35AA

AE183J35AA

AE123J35AA

AE093J35AA

Ο αριθμός μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται σε λευκή ετικέτα στο μπροστινό κάτω μέρος της συσκευής.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Η εταιρεία καλεί όσους διαθέτουν μία από τις ανακαλούμενες συσκευές να σταματήσουν άμεσα τη χρήση της και να επικοινωνήσουν με την Daikin Comfort Technologies Manufacturing για να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι καταναλωτές θα πρέπει να κόψουν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής και να αποστείλουν φωτογραφίες του κομμένου καλωδίου και του σειριακού αριθμού, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι ανακαλούμενες συσκευές πωλήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, μέσω εξειδικευμένων καταστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, με τιμές που κυμαίνονταν από 850 έως 1.500 δολάρια.