Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό όταν λείπετε από το σπίτι. Η αντίληψη ότι έτσι εξοικονομείτε χρήματα έχει καταρριφθεί. Τι προτείνουν ειδικοί.

Οι θερμοκρασίες έχουν τραβήξει την ανηφόρα και όλοι ψάχνετε για λίγη δροσιά, χωρίς ωστόσο να... φουσκώσετε τον λογαριασμό ρεύματος με τη συνεχή χρήση κλιματιστικού.

Σε αντίθεση με ό,τι πολλοί πιστεύουν, το να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία δεν θα δροσίσει το σπίτι σας πιο γρήγορα.

«Το να βάζετε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία ή χαμηλότερα από ό,τι συνήθως, δεν κάνει το σπίτι να δροσίζεται πιο γρήγορα», εξηγεί ο ειδικός στα συστήματα κλιματισμού (HVAC) Jimmy Campbell, σύμφωνα με το MarthaStewart.com. «Απλώς αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί συνεχώς, καταπονεί τον εξοπλισμό, καταναλώνει περισσότερη ενέργεια και αυξάνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος», εξηγεί.

Από την άλλη πλευρά, αν η θερμοκρασία ρυθμιστεί υπερβολικά ψηλά, το σπίτι μπορεί να είναι ακόμα πιο ζεστό.

Ο Campbell συνιστά να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη περίπου στους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πρόκειται για μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και την ενεργειακή απόδοση», αναφέρει. «Αν εξακολουθείτε να ζεσταίνεστε, μπορείτε να τον κατεβάσετε στους 24,5-25°C. Πιο χαμηλά, όμως, δεν θα έχετε επιπλέον όφελος».

Τι να κάνετε όταν λείπετε από το σπίτι

Μην απενεργοποιείτε το κλιματιστικό όταν λείπετε από το σπίτι. Η αντίληψη ότι έτσι εξοικονομείτε χρήματα έχει καταρριφθεί. Στην πραγματικότητα, όταν επιστρέψετε, η μονάδα θα χρειαστεί να δουλέψει πολύ πιο εντατικά για να επαναφέρει το σπίτι σε μια άνετη θερμοκρασία, καταναλώνοντας περισσότερη ενέργεια. Επιπλέον, όσο το κλιματιστικό είναι κλειστό, το σπίτι απορροφά πιο εύκολα τη θερμότητα.

Ειδικοί προτείνουν να το αφήνετε σε λειτουργία το κλιματιστικό σας, αυξάνοντας όμως τον θερμοστάτη κατά 3 έως 4,5°C.

Καθαρίζετε τα φίλτρα αέρα

Τα βρώμικα φίλτρα αέρα αποτελούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, τη βασικότερη αιτία προβλημάτων στα κλιματιστικά.

Τα λερωμένα φίλτρα εμποδίζουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα, αναγκάζοντας τη μονάδα να λειτουργεί πιο έντονα και να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί και να παγώσει ο εξατμιστής.

Ανάλογα με τον τύπο του φίλτρου, συνιστάται η αντικατάστασή του κάθε 30 έως 90 ημέρες για τη διατήρηση της μέγιστης απόδοσης. Αν έχετε κατοικίδια, ίσως χρειάζεται να το αλλάζετε ακόμη συχνότερα.

Περισσότερες συμβουλές

Μην κλείνετε τους αεραγωγούς σε ορισμένα δωμάτια με σκοπό να κατευθύνετε τον αέρα σε άλλα σημεία του σπιτιού. Αυτό διαταράσσει την ισορροπία της ροής του αέρα και αναγκάζει τον ανεμιστήρα της μονάδας να δουλεύει πιο σκληρά.

Το μαγείρεμα αυξάνει τη θερμοκρασία και την υγρασία μέσα στο σπίτι.

Οι ανεμιστήρες δροσίζουν;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι.

Oι ανεμιστήρες δεν ψύχουν τον αέρα. Δημιουργούν όμως ρεύμα αέρα που βοηθά να νιώσουμε πιο δροσεροί.

Επιπλέον, οι ανεμιστήρες καταναλώνουν λίγη ηλεκτρική ενέργεια και έχουν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όσον αφορά τις εκπομπές CO₂.

Δροσίστε το σώμα σας

Ένα ντους μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της θερμοκρασίας του σώματος, εξοικονομώντας παράλληλα χρήματα και ενέργεια, καθώς μειώνει την ανάγκη για έντονη χρήση του κλιματιστικού.

Ωστόσο, το νερό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά κρύο, γιατί μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος και να δυσκολέψει την αποβολή της θερμότητας από τον οργανισμό.

Με πληροφορίες από al.com