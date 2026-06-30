Η Κίνα εξήγαγε το 2025 κλιματιστικά αξίας σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτοντας περίπου το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα κινεζικά εργοστάσια κατασκευής κλιματιστικών λειτουργούν επί 24 ώρες για να καλύψουν την αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη, καθώς οι καύσωνες-ρεκόρ πλήττουν την ήπειρο η οποία μέχρι τώρα ήταν επιφυλακτική απέναντι στον κλιματισμό.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες πόλεις της Ασίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κλιματισμός εξακολουθεί να απουσιάζει από τα περισσότερα ευρωπαϊκά σπίτια. Πολλά δημόσια και παλιά κτίρια έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να αντιμετωπίζουν τους ψυχρούς χειμώνες και όχι τα «καυτά» καλοκαίρια.

Εργοστάσια σε 24ωρη λειτουργία

Κινεζικές εταιρείες παραγωγής κλιματιστικών ανέφεραν σε μέσα ενημέρωσης ότι έχουν αυξήσει την παραγωγή φορητών κλιματιστικών τύπου split, ώστε να καλύψουν τη ζήτηση.

Ο κινεζικός κολοσσός ηλεκτρικών συσκευών Midea δήλωσε στην Global Times ότι το εργοστάσιο παραγωγής κλιματιστικών της στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ λειτουργεί αδιάκοπα, όλο το 24ωρο, προκειμένου να αυξήσει την παραγωγή των δημοφιλών μοντέλων PortaSplit.

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η Midea διαφημίζει τις μονάδες PortaSplit ως προϊόντα που δεν απαιτούν εγκατάσταση, εργαλεία ή διάνοιξη οπών, ενώ είναι «απόλυτα συμβατά με τους περισσότερους τύπους ευρωπαϊκών παραθύρων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε πόλεις όπως το Παρίσι, όπου πολλά κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση κλιματισμού, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τοποθέτηση ενός συμβατικού συστήματος split είναι συχνά δαπανηρή ή ιδιαίτερα περίπλοκη.

Παράλληλα, ισχύουν αυστηροί κανόνες για την προστασία των ιστορικών κτιρίων. Η εγκατάσταση εξωτερικών μονάδων θεωρείται ότι αλλοιώνει την όψη τους και, ως εκ τούτου, απαγορεύεται.

«Ξεπουλάνε» στη Δυτική Ευρώπη - Αυξήθηκαν έως 70% οι πωλήσεις

Η Midea ανέφερε στην Global Times ότι καταγράφει «ισχυρή αύξηση των πωλήσεων» σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.

«Οι πωλήσεις κλιματιστικών μας σε αγορές όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 70% σε ετήσια βάση», ανέφερε η εταιρεία το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Ένας ακόμη μεγάλος Κινέζος κατασκευαστής, η Gree Electric Appliances, ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις κλιματιστικών στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 40% το διάστημα Ιανουαρίου–Ιουνίου σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Yicai Global ότι τα φορητά κλιματιστικά της είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στο εξωτερικό χάρη στην εύκολη εγκατάστασή τους, ενώ πολλοί διανομείς παγκοσμίως έχουν σχεδόν εξαντλήσει τα αποθέματά τους.

«Ξεκινήσαμε να διαθέτουμε φορητά κλιματιστικά τύπου split πριν από λίγο καιρό και αυτή τη στιγμή αναπτύσσουμε νέα μοντέλα που θα εγκαθίστανται ακόμη πιο εύκολα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Κυρίαρχη η Κίνα

Σύμφωνα με στοιχεία του Observatory of Economic Complexity (OEC), η Κίνα εξήγαγε το 2025 κλιματιστικά αξίας σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτοντας περίπου το 40% των παγκόσμιων εξαγωγών, γεγονός που επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού.

Επίσημα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων δείχνουν ότι οι εξαγωγές κλιματιστικών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθαν σε 3,76 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 43,2% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Οι εξαγωγές προς τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου, ενώ οι αποστολές προς την Ισπανία και τη Γερμανία κατέγραψαν επίσης διψήφια ποσοστά αύξησης.

Αυξημένη ζήτηση καταγράφουν στην Ευρώπη επίσης οι νοτιοκορεατικές και ιαπωνικές εταιρείες. Εταιρείες όπως οι Samsung και LG Electronics ανακοίνωσαν διψήφια αύξηση πωλήσεων στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, με τις γραμμές παραγωγής τους να λειτουργούν στο μέγιστο της δυναμικότητάς τους για να καλύψουν την αυξημένη θερινή ζήτηση.

Με πληροφορίες από channelnewsasia.com