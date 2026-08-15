Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων.

Άνοιξαν οι αιτήσεις στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο τη δημιουργία 8.000 νέων θέσεων εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης μεγαλύτερων ηλικιακά εργαζομένων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα σε πολλούς ανέργους να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε δήμους και δημόσιους φορείς οι θέσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι νέες θέσεις θα καλυφθούν σε δήμους, περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και άλλους δημόσιους οργανισμούς που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό. Η έναρξη του νέου κύκλου αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν αιτήματα συμμετοχής στη ΔΥΠΑ προκειμένου να εγκριθούν οι θέσεις που θα χρηματοδοτηθούν.

Βασικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η επιδότηση του 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους κάθε ωφελούμενου, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τον φορέα απασχόλησης. Η επιχορήγηση αυτή διευκολύνει σημαντικά τους δημόσιους οργανισμούς να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους χωρίς να επιβαρυνθούν με το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας.

Ποιοι άνεργοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, χωρίς όμως να διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων. Μέσα από την απασχόλησή τους σε φορείς του Δημοσίου αποκτούν πολύτιμο ασφαλιστικό χρόνο, γεγονός που τους επιτρέπει να θεμελιώσουν ή να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Η διάρκεια της επιχορηγούμενης απασχόλησης μπορεί να φθάσει έως και τους 24 μήνες, διάστημα που θεωρείται επαρκές για την κάλυψη σημαντικού μέρους των ασφαλιστικών αναγκών των συμμετεχόντων. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι αποκτούν σταθερό εισόδημα και επανεντάσσονται ενεργά στην αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού που συχνά αντιμετωπίζουν οι άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας.

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Πώς θα γίνει η διαδικασία

Η διαδικασία υλοποίησης προβλέπει ότι αρχικά οι φορείς θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στη ΔΥΠΑ, δηλώνοντας τον αριθμό και τις ειδικότητες των εργαζομένων που χρειάζονται. Μετά την έγκριση των αιτημάτων, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει σε υποδείξεις υποψηφίων από το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε θέση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια, παρουσιάζοντας ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση τόσο από τους δημόσιους φορείς όσο και από τους ανέργους. Οι διαθέσιμες θέσεις εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για την επέκταση του προγράμματος με επιπλέον 8.000 θέσεις.

Ενίσχυση και των δημόσιων υπηρεσιών

Εκτός από τη στήριξη των ανέργων, η δράση συμβάλλει και στην εύρυθμη λειτουργία υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και περιορισμένων νέων προσλήψεων. Η ενίσχυση των υπηρεσιών αυτών αναμένεται να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε τομείς με αυξημένο φόρτο εργασίας.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική πολιτική της ΔΥΠΑ για την αύξηση της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων και την αξιοποίηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων επιδότησης εργασίας επιχειρείται η διατήρηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καλούνται να διατηρούν ενεργή την εγγραφή τους στα μητρώα της ΔΥΠΑ και να επικαιροποιούν τα στοιχεία του ατομικού τους προφίλ, ώστε να μπορούν να υποδειχθούν για τις διαθέσιμες θέσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των αιτημάτων από τους δημόσιους φορείς. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την έναρξη του νέου κύκλου και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα.