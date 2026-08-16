Η κλήρωση του Τζόκερ μόλις έγινε. Οι αριθμοί.

Το ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 7, 34, 39, 42, 45.

Τζόκερ ο αριθμός: 11

Ο πίνακας κερδών:

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Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)

Δείτε την κλήρωση:

{https://www.youtube.com/watch?v=2ZIoSyNpdes&list=PLMiMYkQZ3itDX_ggUE5mws48e4J6H-5e2&index=2}