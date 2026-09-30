Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης μπαίνουν οι κυβερνητικοί χειρισμοί μετά την τραγωδία των Τεμπών, με αιχμή την αλλοίωση του χώρου, αλλά και τις δηλώσεις που είχαν γίνει για το «μπάζωμα».

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, το γνωστό σε όλους μας «μπάζωμα», μετά το σχετικό βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου.

Μαζί με τον πρώην υφυπουργό παραπέμπονται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο τότε περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο περιφερειακός διοικητής Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας.

Η εξέλιξη προκάλεσε σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας να τοποθετούνται για την απόφαση και να στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε ξανά και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, με φόντο την περίφημη δήλωσή του στη Βουλή, τον Μάρτιο του 2024, όταν είχε αναφέρει πως «όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα».

Τη δήλωση επανέφεραν στις αντιδράσεις τους αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης και, σε διαφορετική περίπτωση, την αποπομπή του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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Η πρώτη αντίδραση Τριαντόπουλου: «Δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές»

Λίγη ώρα μετά την είδηση της παραπομπής του, ο Χρήστος Τριαντόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει βουλευτής μέχρι την ολοκλήρωση της σημερινής κοινοβουλευτικής θητείας.

Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι διαφωνεί με το πόρισμα του βουλεύματος και ότι θα το αντικρούσει ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Από το 2019, όταν εισήλθα στην πολιτική, πορεύομαι με τον ίδιο αξιακό κώδικα και με σταθερό στόχο να εργάζομαι για το καλό του τόπου και μόνο. Καθ' όλη την πορεία μου, αποδεδειγμένα δεν δίστασα ποτέ να αναλάβω την ευθύνη και να βγω μπροστά όταν αυτό απαιτούσε το καλό της πατρίδας, της κυβέρνησης και της παράταξης. Πάντα με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες.

Με ειλικρίνεια, λοιπόν, αξιοπρέπεια και σεβασμό στους πολίτες, αντιμετωπίζω όλα όσα ακολούθησαν το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο και συχνά τοξικό περιβάλλον, όπου κυριάρχησαν θεωρίες συνωμοσίας και πολιτικές σκευωρίες με στόχο την εργαλειοποίηση της τραγωδίας, οι οποίες και κατέπεσαν όταν δόθηκε ο λόγος στην επιστήμη, επέλεξα να μιλήσω με ειλικρίνεια και θεσμικά, μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Απέφυγα και αποφεύγω την τοξική αντιπαράθεση που κάποιοι επιδίωξαν ήδη από τότε και εξακολουθούν να επιδιώκουν, γιατί δεν συνάδει ούτε με την προσωπική μου αξιοπρέπεια, ούτε και με την πολιτική μου ηθική. Πίστευα και πιστεύω ότι απέναντι σε μια υπόθεση που έχει γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης με στόχο την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, η μόνη απάντηση είναι η αλήθεια και το φως.

Γι’ αυτό, από την πρώτη στιγμή, αφού παραιτήθηκα από το κυβερνητικό σχήμα, ζήτησα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να τεθώ στη διάθεση της Δικαιοσύνης, του φυσικού μου δικαστή. Μια επιλογή πρωτόγνωρη για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας.

Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα, όπως πληροφορήθηκα από τον Τύπο, την παραπομπή της υπόθεσης μου στο Ειδικό Δικαστήριο, στον φυσικό μου δικαστή.

Μια δικαστική κρίση που εκδόθηκε δεκαεπτά μήνες μετά την απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Απρίλιο του 2025, ώστε η υπόθεση να αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη.

Σέβομαι απόλυτα την ιδιότητα των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου, διαφωνώ, όμως, με το δημοσιοποιηθέν πόρισμα του βουλεύματός τους, που θα αντικρούσω στο επικείμενο Ειδικό Δικαστήριο, όπου θα γίνει σε βάθος αξιολόγηση της υπόθεσης, θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα, και θα αποδειχθεί η αθωότητα μου – στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.

Προτεραιότητά μου, πλέον, αποτελεί η διαδικασία που ξεκινά στο Ειδικό Δικαστήριο και η επιβεβαίωση της αθωότητας μου. Θα είναι μια διαδικασία προφανώς απαιτητική, η οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπορευθεί με την εξίσου απαιτητική προεκλογική προσπάθεια. Η σπουδαιότητα και των δύο διαδικασιών, με την αντίστοιχη προσήλωση, προσοχή και υπευθυνότητα που απαιτεί η καθεμιά, καθιστά, πρακτικά, μη εφικτή την – επί της ουσίας – παράλληλη συμμετοχή μου και στις δύο.

Ενόψει αυτών, στις επικείμενες εθνικές εκλογές, όπως ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, αποφάσισα να μην συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της παράταξης στη Μαγνησία.

Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ξεκάθαρος και ειλικρινής με τους πολίτες και την κοινωνία.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για το καλό του τόπου μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας, τιμώντας την ψήφο των 21.492 συμπολιτών μου που με ανέδειξαν πρώτο σε σταυροδοσία βουλευτή στη Μαγνησία στις εθνικές εκλογές του 2023.

Θέλω να τους ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη τους, η οποία όπως διαπιστώνω, μέσω της προσωπικής μας επαφής, παραμένει έντονη στο πρόσωπό μου, αλλά και για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλη αυτή την περίοδο για το καλό του τόπου μας. Άλλωστε, η αγάπη για τον τόπο μας, και η προσήλωση στην πρόοδό του, δεν σταματά και δεν καθορίζεται από θέσεις και αξιώματα, αλλά παραμένει σταθερή και είναι η κινητήρια δύναμη για συνεχείς συμπράξεις και συνέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Από το 2019 και έπειτα, η Μαγνησία έχει γυρίσει την πλάτη της στις δυνάμεις της αδράνειας που την κρατούσαν καθηλωμένη τόσα χρόνια. Πλέον, έχουμε πετύχει, αλλά και έχουμε δρομολογήσει, πολλά.

Εύχομαι ό,τι έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθεί και ελπίζω οι δυνάμεις της αδράνειας να μην επανέλθουν στο προσκήνιο. Και αυτό θα το διασφαλίσει μια ακόμα εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εθνικές εκλογές του 2027, για την οποία όλοι μας θα δώσουμε ενεργά ακόμα έναν νικηφόρο πολιτικό αγώνα.

Τέλος, αναφορικά με την ουσία της υπόθεσης, αλλά και για τη μεθόδευση αυτής, σημειώνω ότι θα έχουμε αρκετές ευκαιρίες να συζητήσουμε και να αναδείξουμε πράγματα, και πρωτίστως την Αλήθεια, στο μέλλον».

{https://www.facebook.com/christos.triantopoulos.9/posts/pfbid02R9hWxSDLLFYi4PzxZGR7AN8SvZKk7qnJFrc1iEiPqAxv7X28kT1bmgajKHY57VUel}

Τσίπρας: «Να παραιτηθεί σήμερα ο Φλωρίδης»

Ευθέως ζήτησε την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ο Αλέξης Τσίπρας, συνδέοντας τη σημερινή δικαστική εξέλιξη με τις δηλώσεις που είχε κάνει ο υπουργός Δικαιοσύνης για το «μπάζωμα».

«Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, αλλά το να λογοδοτήσει κανείς στη δικαιοσύνη και να μην κυριαρχήσει η άποψη ότι δεν καταλαβαίνουμε όλοι οι Έλληνες τι βλέπουμε και τι γίνεται, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, κατά την άποψή μου», είπε στο πλαίσιο του «Olympia Forum VII», σε συζήτηση που είχε με τη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου και πρόσθεσε: «Αυτός που θα πρέπει, μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις «όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη, το στοιχειώδες, τη στοιχειώδη πολιτική ευθιξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα».

{https://www.youtube.com/watch?v=NRc7lT1tn0w}

Κόντρα Μαρινάκη – Τσουκαλά

Η παραπομπή Τριαντόπουλου προκάλεσε νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με τον Παύλο Μαρινάκη να χαρακτηρίζει «τουλάχιστον εξοργιστικό» το γεγονός ότι η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ μιλούν σήμερα για δικαίωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Μετά το σημερινό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, οφείλουμε να πούμε τα ακόλουθα:

Πρώτον, σε αντίθεση με όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Η σημερινή εξέλιξη, άλλωστε, αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική απόφαση της Δικαιοσύνης και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας.

Δεύτερον, ο Χρήστος Τριαντόπουλος από την πρώτη στιγμή ζήτησε να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, όπως και θα γίνει. Είναι τουλάχιστον εξοργιστικό τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που εκείνη την περίοδο είχαν καταγγείλει τη γενναία απόφαση του κ. Τριαντόπουλου, τώρα να μιλάνε για δικαίωση. Φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν μυαλό μετά την περίοδο που βιαστικά χαρακτήριζαν ως υποδίκους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι οποίοι λίγες εβδομάδες αργότερα δικαιώθηκαν.

Τρίτον, αν είχε δίκιο η αντιπολίτευση σε όσα ισχυριζόταν κατά την περίοδο που ο Χρήστος Τριαντόπουλος ζητούσε να κριθεί από τον φυσικό του δικαστή, το Δικαστικό Συμβούλιο θα είχε επιστρέψει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας αναβάθμιση ή τροποποίηση του κατηγορητηρίου.

Τέταρτον, όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν έναν επικίνδυνο συμψηφισμό στην αντιπολίτευση, οι παραλείψεις για τις οποίες παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έχουν καμία σχέση με όλα όσα διακινούσαν πριν 1,5 χρόνο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν πολιτικά ένα τραγικό δυστύχημα. Εκτός από τα «χαμένα βαγόνια», έκαναν λόγο για μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός «παράνομου φορτίου» γεμάτο «ξυλόλιο». Τι σχέση έχουν όλα αυτά τα ψεύδη που διέσπειραν με τη σημερινή εξέλιξη;

Στη χώρα μας έχουν κάνει πολύ μεγάλη ζημιά οι πάσης φύσεως τηλεδικαστές και ειδικά όσοι εξ αυτών προέρχονται από το πολιτικό σύστημα. Ας αφήσουμε επιτέλους τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/pfbid0CuchRupsWGd1z1nQamqSZFxCeKc5xtSDY6NVodHXaN7TmApmQajh1w4XmATNNyE8l}

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ ήρθε μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά:

«Ο κ. Μαρινάκης όσο μιλά εκτίθεται. Δεν θυμόμαστε να υπέβαλε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Χρήστο Τριαντόπουλο η Νέα Δημοκρατία.

Αντιθέτως, θυμόμαστε τον κ. Γεωργιάδη να επιχειρηματολογεί δημόσια ότι «η εμπλοκή Τριαντόπουλου έγινε για να βάλουν μια συνωμοσία γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου», τον κ. Βορίδη να αναφέρει στη Βουλή ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής» για τον κ. Τριαντόπουλο. Θυμόμαστε τον κ. Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, σε μια χοντροκομμένη προσπάθεια να επηρεάσει τη δικαιοσύνη να δηλώνει χωρίς ντροπή πως «όποιος μιλά για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Τελικά ποιος είναι για τα μπάζα σήμερα, κύριε Μαρινάκη, μετά την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου;

Κύριε Μαρινάκη, εσείς είστε που λέγατε πως πρέπει να πηγαίνουν οι πολιτικοί στον φυσικό δικαστή και τελικά εξαπατήσατε τους πολίτες με την πρόταση σας για αναθεώρηση του άρθρου 86, με την οποία κρατάτε την άσκηση ποινικής δίωξης στη Βουλή. Σταματήστε να περιφέρετε την αναξιοπιστία σας και την αλαζονεία της κυβέρνησης. Λίγη ταπεινότητα δεν βλάπτει».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid06cXWiPkHy4pwEz6fViwcoZhoEoiJBb8kScTf6r964GgcQ5dXVCZunNC8Pu4Azrcdl}

ΠΑΣΟΚ: «Καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση»

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η σημερινή εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της πρότασης της ΚΟ του κόμματος για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε πάει στη Βουλή.

«Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός, Χρήστος Τριαντόπουλος, για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συνεχίζει: «Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες.

Τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση.

Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;

Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση.

Και αυτή η αξιακή μας τοποθέτηση αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία. Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επί δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά «άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».

Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των Υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας».

{https://www.facebook.com/pasok.gr/posts/pfbid026dj8TQ9ekBbaRzPVAM2PBDySfb7TT6GgLsNHTYRjHcZ7DdEuxqtzDuK7hWhyTrA5l}

Δουδωνής: «Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης;»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος σημείωσε ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται μετά την πρόταση του κόμματός του για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «την έκλεισε άρον άρον για να τον ρίξει στα μαλακά».

Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά κατά του Γιώργου Φλωρίδη και της κυβέρνησης: «Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα, κύριε Φλωρίδη; Ποιος είναι για τα μπάζα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης;».

{https://www.facebook.com/reel/1128910116382272}

ΕΛΑΣ: «Τα ερωτήματα παραμένουν αμείλικτα»

Στην παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου αναφέρθηκε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, επαναφέροντας και εκείνη τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη.

Όπως ανέφερε:

«Όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι μας έλεγε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης.

Σήμερα όμως, η αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών ανοίγει το δρόμο στο πρώτο Ειδικό Δικαστήριο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο κ. Τριαντόπουλος παραπέμπεται για παράβαση καθήκοντος. Μαζί του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός και τρεις ακόμη κρατικοί αξιωματούχοι. Την ποινική τους ευθύνη θα την κρίνει η Δικαιοσύνη.

Τα ερωτήματα όμως παραμένουν αμείλικτα. Ποιος αποφάσισε την αλλοίωση;

Ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές;

Ποιος γνώριζε;

Γιατί κάποιοι εμφανίζονται περίπου ως περαστικοί από τον τόπο της τραγωδίας;

Ήταν όμως ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος που λίγες μέρες μετά δήλωνε ότι ο πρωθυπουργός του έδωσε εντολή να μεταβεί στο σημείο για πέντε ημέρες.

Τρία χρόνια μετά, οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών αναζητούν ολόκληρη την αλήθεια.

Θα είμαστε δίπλα τους».

{https://www.facebook.com/reel/1804458854080651}

ΣΥΡΙΖΑ: Για τα «μπάζα» οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί υπέρ του μπαζώματος

Στη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη για τα «μπάζα» επανέρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου «εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση» και όσα υποστήριζε για την αλλοίωση του χώρου των Τεμπών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Η παραπομπή στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών, της «φωνής» του Μαξίμου στον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, του πρώην υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Τριαντόπουλου, εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα το μεμπτό με το βεβιασμένο μπάζωμα του χώρου.

Το μπάζωμα που έγινε «με καλό σκοπό», όπως είχε δηλώσει ο κ. Μητσοτάκης. Αξέχαστος, βεβαίως, και ο κ. Φλωρίδης με την απαράδεκτη δήλωσή του, ότι είναι για τα «μπάζα» όσοι μιλούν για «μπαζώματα».

Ωστόσο, όπως έχει αποκαλυφθεί πολλαπλώς, το μπάζωμα, το οποίο έγινε και με όρους προσβολής των νεκρών, αλλοίωσε τον χώρο, κατέστρεψε στοιχεία, εμπόδισε την έρευνα των πραγματογνωμόνων και αποτέλεσε αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, που οδήγησε πλέον στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, η ενέργεια της κυβέρνησης ήταν και παραμένει μπάζωμα της αλήθειας και της δυνατότητας της Δικαιοσύνης να ερευνήσει απρόσκοπτα τα πραγματικά γεγονότα και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Ήταν μια επιχείρηση συγκάλυψης, από αυτές που μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά τις παρακολουθήσεις, τα οικονομικά σκάνδαλα, τις απευθείας αναθέσεις. Μα και τις πρακτικές που πλήττουν το δημοκρατικό αίσθημα και τη συνταγματική τάξη, την καταστολή και την καταπάτηση ατομικών δικαιωμάτων, συλλογικών ελευθεριών και κοινοβουλευτικών πρακτικών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει με συνέπεια να στηρίζει τις οικογένειες των θυμάτων και να αναζητά την αλήθεια, η οποία θα αποκαλυφθεί, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης για το αντίθετο.

Και δεν ζητά να ειπωθεί κάποια συγγνώμη από την κυβέρνηση, καθώς δεν είναι ικανή για κάτι τέτοιο».

{https://www.facebook.com/syrizaofficial/posts/pfbid02pU8N1xRJPWwmUEPLscYMaqiSrF3tU96brTt43jPsDLZxQMJFhKnVePzpnFhUpgJl}

ΚΚΕ: «Αυτονόητη η παραπομπή Τριαντόπουλου»

Για «αυτονόητη παραπομπή» του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο κάνει λόγο το ΚΚΕ, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του τρόπου με τον οποίο διερευνήθηκε συνολικά η υπόθεση των Τεμπών.

Στην ανακοίνωσή του σημειώνει:

«Η αυτονόητη παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια: τις τεράστιες ευθύνες της για τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών, για τη διαχρονική πολιτική του κέρδους που έχει μετατρέψει το σιδηρόδρομο σε ωρολογιακή βόμβα. Αναδεικνύει, όμως, και τις τεράστιες ευθύνες του αστικού "κράτους δικαίου" για την ανεπαρκέστατη ανάκριση, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, τον κατακερματισμό σε επιμέρους δίκες, την απουσία οποιασδήποτε δίωξης κατά πολιτικών προσώπων στην κύρια δίκη.

Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η αναγκαιότητα της κατάργησης του άρθρου 86, περί ευθύνης υπουργών, θέση την οποία σταθερά καταθέτει το ΚΚΕ, όπως και στην τελευταία συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, απέναντι στις προτάσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αρνούνται να μιλήσουν για κατάργηση του άρθρου 86.

Το εργατικό - λαϊκό κίνημα με τον αγώνα του χρειάζεται να αναδείξει τις αιτίες και να εξασφαλίσει την πραγματική καταδίκη των αιτιών και όλων των ενόχων για το έγκλημα, δυναμώνοντας το δρόμο της ανατροπής του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος, που γεννάει συνεχώς Τέμπη για να "τρέχουν" τα κέρδη των ομίλων, για να στηρίζεται η πολεμική οικονομία».

{https://x.com/gt_kke/status/2104942147149418552}

Νέα Αριστερά: «Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη»

Για προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει τον Χρήστο Τριαντόπουλο «στα μαλακά» κάνει λόγο από την πλευρά της η Νέα Αριστερά, η οποία χαρακτηρίζει την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που, όπως υποστηρίζει, προηγήθηκαν «αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις» στη Βουλή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη - Τριαντόπουλος, Αγοραστός και Παπαγεωργίου είναι πολιτικά υπεύθυνοι για την απώλεια κρίσιμων στοιχείων της έρευνας

Τρία χρόνια και επτά μήνες μετά το σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη, ο πρώην υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» του χώρου της τραγωδίας, από την οποία χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία για την διερευνηση της. Μαζί του παραπέμπονται σε δίκη μεταξύ άλλων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, και ο πρώην γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου.

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος ήρθε έπειτα από τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ρίξει τον υφυπουργό στα «μαλακά». Στο πλαίσιο αυτό προηγήθηκαν οι εξόφθαλμες αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή με στόχο να ολοκληρωθεί η επιχείρηση συγκάλυψης των εγκληματικών ευθυνών των υπουργών της ΝΔ και των γαλάζιων στελεχών της.

Η κοινωνία ζητά δικαιοσύνη για τις ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ στο έγκλημα των Τεμπών, που δεν παραγράφονται ούτε περιορίζονται σε ‘πλημμελήματα’».

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Πλεύση Ελευθερίας: «Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα;»

Με ένα βίντεο, διάρκειας 21 δευτερολέπτων, πήρε θέση η Πλεύση Ελευθερίας για την είδηση της παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη.

Τίτλος του βίντεο είναι «Ποιος είναι τώρα για τα μπάζα;» και σε αυτό φιλοξενούνται δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται.

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