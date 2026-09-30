Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι το δίλημμα που έθεσε προ ημερών «ή εμείς ή κανείς» ως προς το ποιος θα φέρει την πολιτική αλλαγή, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα που θα μπορούσε να τεθεί και με το «αν όχι εμείς, ποιοι;». «Αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, η χώρα θα έχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη».

Τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση ανεβάζει αισθητά τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αλέξης Τσίπρας, «πυκνώνοντας» τις δημόσιες εμφανίσεις του, κάνοντας σαφές ότι ο ίδιος θα αποτελέσει το δυνατό «χαρτί» της ΕΛΑΣ στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η Συμπαράταξη αποτελεί την εναλλακτική επιλογή των πολιτών που επιθυμούν να υπάρξει στη χώρα πολιτική αλλαγή, χωρίς ωστόσο να στρέφει τα «βέλη» του εναντίον του ΠΑΣΟΚ.

Ανεβάζει την ένταση

Παρακολουθώντας τον Αλέξη Τσίπρα από την ημέρα, που ιδρύθηκε η ΕΛΑΣ, μέχρι και χθες, θα μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει κανείς ότι δεν αρέσκεται στην εύκολη καταγγελία και στις άναρθρες κραυγές απέναντι στην κυβέρνηση. Αντίθετα, επενδύει στην κατάθεση προτάσεων, ώστε να υπάρξει λύση στα προβλήματα των πολιτών, υποστηρίζουν οι συνεργάτες του.

Και αντιλαμβάνονται ότι αυτό μπορεί και να στοιχίζει στα δημοσκοπικά ποσοστά της Συμπαράταξης. Αυτό, όμως, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο κ.Τσίπρας δεν θα ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης, όσο πλησιάζει η ώρα της κρίσης, δηλαδή η επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Επομένως, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες παρεμβάσεις του, τα δύο τελευταία εικοσιτετράωρα, έχει σκληρύνει αισθητά τη ρητορική του απέναντι στην κυβέρνηση. Αρχικά, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι από την Ολυμπία, ζήτησε το «κεφάλι» του Γιώργου Φλωρίδη, με αφορμή την κατάπτυστη παλαιότερη δήλωση του, για το ότι «είναι για τα “μπάζα”, όσοι μιλούν για “μπάζωμα”» στο έγκλημα των Τεμπών.

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Μετά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για το «μπάζωμα» του χώρου, ο υπουργός Δικαιοσύνης εκτός από απαράδεκτος είναι και έκθετος. Αυτό σημαίνει ότι ο κ.Τσίπρας ορθότατα ανέβασε την ένταση στην προκειμένη περίπτωση, αναφέρουν από την ΕΛΑΣ.

«Αν όχι εμείς, ποιοι;» και μέτωπο με Μητσοτάκη

Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι επιδιώκει να «πρεσάρει» όσο περισσότερο γίνεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο αντίπαλος και προσπαθεί να το καθιστά σαφές σε κάθε του τοποθέτηση - απαντώντας, παράλληλα, στο προφανές, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει σε καμία περίπτωση «μεγάλος συνασπισμός».

Και κάπως έτσι, ξεκαθάρισε ότι το δίλημμα που έθεσε προ ημερών «ή εμείς ή κανείς» ως προς το ποιος θα φέρει την πολιτική αλλαγή, είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα, που θα μπορούσε να τεθεί και με το «αν όχι εμείς, ποιοι;». «Αν δεν τα καταφέρουμε εμείς, η χώρα θα έχει τρίτη τετραετία Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ.Τσίπρας, μιλώντας στο «Olympia Forum».

Τέλος, επιχείρησε να αποδομήσει το στοιχείο της «σταθερότητας» που προτάσσει ο κ. Μητσοτάκης, για τον εαυτό του. «Μετατρέπεται σιγά σιγά από σημείο σταθερότητας σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να δημιουργήσει κυβέρνηση συνεργασίας είναι ο σημερινός πρωθυπουργός», είπε ο κ.Τσίπρας.

Χαμηλοί τόνοι για ΠΑΣΟΚ

Ένα ακόμα σημείο που δείχνει το πώς θα κινηθεί ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ το επόμενο διάστημα, είναι η επιλογή του να χαμηλώσει την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις της Συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ – παρά τα σφοδρά «πυρά» που δέχεται από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει ότι έχει σίγουρη την πρωτιά και κάποιοι τσακώνονται για τη δεύτερη θέση. Εγώ δεν πρόκειται να τσακωθώ με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με τον κ.Ανδρουλάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, για ακόμα μια φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - σε περίπτωση πάντα που η ΕΛΑΣ είναι πρώτο κόμμα και υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός βουλευτών.

Χωρίς, βέβαια, ένα τέτοιο ενδεχόμενο να αποτελεί μονόδρομο για τον ίδιο, δείχνοντας πως η στρατηγική της «δεύτερης κάλπης» εξακολουθεί να βρίσκεται πάντα στο μυαλό του.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα, προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση, που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής της εκλογικής διαδικασίας. Αν αυτό δεν επιτραπεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφικό. Και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός την τελική ετυμηγορία», ήταν η τοποθέτηση του.