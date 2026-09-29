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Βίντεο του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή του παρουσία στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

«Στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν δυναμικά κύτταρα καινοτομίας που ασφυκτιούν και ψάχνουν τρόπους να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, φιλοξενώντας πλάνα από τη χθεσινή επίσκεψή του στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

«Με την παρουσία μου στο ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ήθελα να υπογραμμίσω με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την πολιτική βούληση της ΕΛ.Α.Σ να δώσει το «οξυγόνο» που χρειάζεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Με νέους χρηματοδοτικούς θεσμούς για την υγιή επιχειρηματικότητα.

Με άρση του αποκλεισμού από τις κρατικές προμήθειες.

Με ανατροπή των καρτέλ που ελέγχουν την αγορά», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

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Δείτε το σχετικό βίντεο:

{https://www.tiktok.com/@atsipras/video/7690890799042579734}