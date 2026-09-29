«Κανείς νέος άνθρωπος δε πρέπει να στερηθεί τις σπουδές του στο δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί δεν τα βγάζει πέρα η οικογένειά του», αναφέρει ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Τα στοιχεία από πρόσφατη συνέντευξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών καθ. κ. Μπούρα μας λυπούν, αλλά δυστυχώς δεν μας εκπλήσσουν. 418 επιτυχόντες/ούσες στο ιστορικό αυτό ίδρυμα δεν προχώρησαν καν την εγγραφή τους και δε θα είναι φέτος πρωτοετείς φοιτητές/τριες, μεταξύ των οποίων 9 επιτυχόντες/ούσες στην Ιατρική Σχολή», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ.

«Ο λόγος είναι ότι ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι οικογένειές τους δεν αντέχουν το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης και διαβίωσης των φοιτητών/τριών σε περιφερειακές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

Αντίστοιχα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες νέων ανθρώπων που, μετά από πολύ κόπο και γενναία οικονομική και ψυχική επένδυση των οικογενειών τους κατά την προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ξεπερνώντας και τον κόφτη της τιμωρητικής ελάχιστης βάσης εισαγωγής, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε δημόσια Πανεπιστημιακά Τμήματα αλλά αδυνατούν τελικά να σπουδάσουν.

Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών/τριών είτε εγκαταλείπουν τις σπουδές τους, είτε παρακολουθούν τα μαθήματά τους ανεπαρκώς για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Το εισόδημα των γονιών τους και των ιδίων δεν επαρκεί για να υποστηρίξει το κόστος διαβίωσής τους στις πόλεις όπου σπουδάζουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, φοιτητές/τριες απειλούνται με τις τιμωρητικές διαγραφές που επιβάλλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λόγω της αναγκαστικής και εκ των πραγμάτων επιμήκυνσης του χρόνου σπουδών τους», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα πραγματικά προβλήματα των νέων δεν υφίστανται καν. Αρκεί να εξωθούνται αναγκαστικά οι οικογένειες και οι νέοι προς ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης αμφιβόλου ποιότητας και να δημιουργείται «πελατολόγιο» για την κερδοσκοπία.

Η θέση της ΕΛ.Α.Σ είναι ξεκάθαρη:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κανείς νέος άνθρωπος δε πρέπει να στερηθεί τις σπουδές του στο δημόσιο Πανεπιστήμιο γιατί δεν τα βγάζει πέρα η οικογένειά του.

Στο πρόγραμμά μας για την Παιδεία προβλέπεται φοιτητικό επίδομα διαβίωσης ύψους 500 Ευρώ μηνιαίως για δέκα μήνες το χρόνο για 80.000 φοιτητές/τριες που φοιτούν στα περιφερειακά Πανεπιστήμια εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής τους.

Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε κάθε νέο άνθρωπο που θέλει και μπορεί να σπουδάσει σε υψηλού επιπέδου δημόσια Πανεπιστήμια. Η ακρίβεια και η οικονομική δυσπραγία των οικογενειών δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπονομεύουν το μέλλον και τις προοπτικές των παιδιών μας. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι μοχλός κοινωνικής κινητικότητας και να μην αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες.

Ενισχύουμε έμπρακτα το δημόσιο Πανεπιστήμιο και τη δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Στηρίζουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για να μπορούν να σπουδάσουν σε υψηλού κύρους σχολές με αντίκρισμα στην επιστήμη και στην επαγγελματική αποκατάσταση».

Καταλήγοντας ο Τομέας Παιδείας της ΕΛΑΣ συνεχίζει: «Στηρίζοντας την φοίτηση των νέων ανθρώπων, υποστηρίζουμε ταυτόχρονα την ισόρροπη ανάπτυξη, τις περιφερειακές πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες. Τα τμήματα των δημοσίων πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα και η παρουσία επιστημόνων και νέων ανθρώπων στην ελληνική περιφέρεια αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την άνθηση της καινοτομίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες, επενδύουμε στο μέλλον της πατρίδας μας».