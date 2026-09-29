Η συγκέντρωση του φυσικού αερίου στον χώρο φέρεται να έφτασε περίπου στο 15%. Ένας απλός σπινθήρας ήταν αρκετός για να προκαλέσει την έκρηξη.

Στο εσωτερικό σύστημα παροχής φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του ακινήτου της οδού Λυσικράτους στην περιοχή της Πλάκας, εστιάζουν οι Αρχές τις έρευνές τους για την πολύνεκρη έκρηξη της περασμένης Παρασκευής, η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία βρίσκονται επικεφαλής της προανακριτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια και πραγματογνώμονες διενήργησαν τη Δευτέρα ελέγχους στεγανότητας, χρησιμοποιώντας μανόμετρα και διοχετεύοντας άζωτο.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε ένα τμήμα αγωγού δύο μέτρων, το οποίο συνδέει την κεντρική παροχή με τον μετρητή της οικοδομής. Από τις εξειδικευμένες μετρήσεις δεν εντοπίστηκε κάποιο σημείο διαρροής στο συγκεκριμένο εξωτερικό κομμάτι. Έτσι, τα στοιχεία δείχνουν πλέον ως πιθανή εστία το εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου και συγκεκριμένα τις εγκαταστάσεις του δευτέρου ορόφου, όπου υπήρχαν συνδεδεμένες συσκευές όπως κουζίνα και θερμοσίφωνας.

Το επικρατέστερο σενάριο της τραγωδίας

Το βασικό σενάριο που επεξεργάζεται η Πυροσβεστική είναι να τέθηκε σε λειτουργία ο λέβητας κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σταδιακή διαρροή αερίου, η οποία συνεχίστηκε ανεμπόδιστα μέχρι το πρωί.

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Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αναλογία του διαφυγόντος αερίου στον αέρα ενδέχεται να προσέγγισε το 15%. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας απλός σπινθήρας - πιθανότατα από το πάτημα του διακόπτη όταν η ηλικιωμένη ένοικος εισήλθε στο λουτρό - ήταν αρκετός για να πυροδοτήσει τη φονική έκρηξη.

Η εκδοχή αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου, ενώ τα υπόλοιπα θύματα βρέθηκαν στους χώρους των δωματίων και πάνω στα κρεβάτια τους.

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Αυτοψίες και εκτιμήσεις στα παρακείμενα κτίρια

Σημειώνεται πως στο σημείο της τραγωδίας μετέβησαν τη Δευτέρα εκπρόσωποι από την Πολεοδομία, τον Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού. Οι έλεγχοι αυτοί συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί η φέρουσα ικανότητα και η δομική ακεραιότητα των διπλανών κατασκευών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ενδιαφέρον των μηχανικών επικεντρώνεται κυρίως στο όμορο κτίριο στα δεξιά της μοιραίας οικοδομής. Στο σημείο όπου καταγράφεται ένα εκτεταμένο ρήγμα στον δεύτερο όροφο, πραγματοποιούνται εξονυχιστικές αυτοψίες για την εκτίμηση της στατικότητάς του.

Παρά τις προσπάθειες απομάκρυνσης των συντριμμιών, η εικόνα γύρω από το ακίνητο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Σε μια ακτίνα 100 μέτρων, το ισχυρό ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές σε καταστήματα και γύρω οικήματα, καταστρέφοντας βιτρίνες και σπάζοντας υαλοπίνακες.