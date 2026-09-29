Όλες οι ημερομηνίες της β φάσης προσλήψεων αναπληρωτών μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας - Ο προγραμματισμός για την κάλυψη των εναπομείναντων κενών.

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, αναμένονται τα ονόματα των προσλήψεων περίπου 6.500 εκπαιδευτικών της Β’ φάσης, την ώρα που τα καταγεγραμμένα κενά στα σχολεία αγγίζουν τις 21.000.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας μετά τις 15:00 το μεσημέρι αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των περίπου 6.500 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν για την κάλυψη μέρους των κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ανοίγει έναν αγώνα δρόμου λίγων ημερών, καθώς ακολουθούν οι αποφάσεις πρόσληψης, οι δηλώσεις προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ, οι τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες και, τελικά, η ανάληψη υπηρεσίας. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τα κενά δείχνουν ότι οι ανάγκες των σχολείων παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς οι καταγεγραμμένες ελλείψεις ανέρχονται περίπου στις 21.000 θέσεις.

Σήμερα τα ονόματα των 6.500 αναπληρωτών της β φάσης

Μετά τις 9 το πρωί το περίφημο «κόκκινο κουμπί» στον ΟΠΣΥΔ θα απενεργοποιηθεί και θα δοθεί το πράσινο φως από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ για να «τρέξει» η διαδικασία που προβλέπεται ηλεκτρονικά ώστε να οριστικοποιηθούν τα ονόματα των περίπου 6500 αναπληρωτών που θα επιλεγούν για την πλήρωση των σχεδόν 21.000 κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια.

Με βάση τον προγραμματισμό, μετά το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των περίπου 6.500 εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν. Οι προσλήψεις αφορούν εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα έχει η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή, κλάδο και ειδικότητα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο ο συνολικός αριθμός των προσλήψεων, αλλά και το πού θα κατευθυνθούν οι αναπληρωτές, καθώς οι ανάγκες εμφανίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως επισημαίνουν στο Dnews μετά την σημερινή διαδικασία το βάρος θα «πέσει» στην κατανομή των προσλήψεων. Εκεί θα φανεί πόσα από τα κενά που έχουν καταγραφεί θα καλυφθούν και ποια θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες. Η εικόνα μετά τις τοποθετήσεις θα αποτελέσει ουσιαστικά τον νέο επικαιροποιημένο «χάρτη» των κενών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια , καθώς οι ανάγκες μπορεί να διαφοροποιούνται ανά περιοχή, ειδικότητα και τύπο σχολικής δομής.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων, η διαδικασία προχωρά σε διαδοχικά στάδια με τελικό αυτό της ανάληψης υπηρεσίας και στελέχωσης των σχολικών μονάδων. Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών και να δημοσιευθούν στη Διαύγεια, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας. Στη συνέχεια, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι εκπαιδευτικοί που θα έχουν προσληφθεί αναμένεται να προχωρήσουν στη δήλωση των σχολείων προτίμησης στο ΟΠΣΥΔ, με βάση τις διαθέσιμες θέσεις και τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Παρασκευή 2 Οκτωβρίου αποτελεί το επόμενο κομβικό σημείο, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες, αλλά και στα ΚΕΔΑΣΥ όπου προβλέπονται αντίστοιχες ανάγκες. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων, οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίζουν πλέον τη σχολική μονάδα ή τη δομή στην οποία θα υπηρετήσουν για το νέο σχολικό έτος. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αφορά την ανάληψη υπηρεσίας, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 5 έως και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Οι προσληφθέντες θα πρέπει μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες ή στις δομές στις οποίες τοποθετήθηκαν και να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες διαδικασίες για την ανάληψη των καθηκόντων τους.

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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές, κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας, θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικά ταυτοποίησης.

Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του Δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα, αντίστοιχα.

Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα, αντίστοιχα.

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Ο σχεδιασμός για την γ φάση προσλήψεων: Τι εξετάζει το ΥΠΑΙΘΑ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την τρίτη φάση προσλήψεων. Η Γ’ φάση αναμένεται να μετακινηθεί προς το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, καθώς θα πρέπει να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις και να επικαιροποιηθούν τα κενά που θα έχουν παραμείνει μετά τις τοποθετήσεις της Β’ φάσης.