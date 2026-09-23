Αύριο η κλήρωση για τις μόνιμες θέσεις της μεγάλης προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΑΣΕΠ, 2ΓΒ/2026, καθώς ενεργοποιείται η ηλεκτρονική εφαρμογή λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), το ΑΣΕΠ θα προβεί στη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (Α’ 169), μεταξύ των υποψηφίων όλων των κλάδων/ειδικοτήτων της προκήρυξης, με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων.

Στους πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναρτηθούν, θα εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο και, όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες, θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Η ενεργοποίηση της εν λόγω εφαρμογής για τους υποψηφίους θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 στο κατάστημα του ΑΣΕΠ, παρουσία συμβούλου του ΑΣΕΠ και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής Β’ σταδίου των άρθρων 8-27 του ν. 4765/2021.