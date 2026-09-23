Αγώνας δρόμου για την κάλυψη των κενών στα σχολεία με την πρόσληψη 6.500 αναπληρωτών στα τέλη του μήνα - Τεράστιες ανάγκες σε Γενική και Ειδική Αγωγή, Παράλληλη Στήριξη, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Στην τελική ευθεία περνά η διαδικασία για τη Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην επικαιροποίηση της εικόνας των λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως έχει προαναγγείλει η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη η Β φάση των προσλήψεων δρομολογείται για τα τέλη του μήνα και θα αφορά την πρόσληψη περίπου 6.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για να δρομολογηθούν οι προσλήψεις καθώς ολοκληρώνεται σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η καταγραφή των λειτουργικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ακολουθεί ο έλεγχος από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ώστε να οριστικοποιηθεί η εικόνα των κενών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης καλούνται μέχρι σήμερα να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική καταχώριση των λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τη σκυτάλη παίρνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η δεύτερη ημερομηνία «κλειδί» είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μέχρι την οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες σε περιφερειακό επίπεδο. Μετά την οριστικοποίηση των κενών, το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Β’ φάσης. Η τελική εικόνα που θα προκύψει από από τα καταγεγραμμένα κενά θα δείξει τελικά πόσα εξ αυτών θα μετατραπούν σε προσλήψεις στη Β’ φάση και πώς θα διαμορφωθεί ο σχεδιασμός για τους επόμενους κύκλους.

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«Κλείδωσε» η διαδικασία για τη Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών: Οι ημερομηνίες «κλειδιά»

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό στάδιο, καθώς τα στοιχεία που καταχωρίζονται αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία θα προχωρήσει ο σχεδιασμός των νέων προσλήψεων. Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τη σκυτάλη παίρνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, μέχρι την οποία προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές ενέργειες σε περιφερειακό επίπεδο. Μετά την οριστικοποίηση των κενών, το Υπουργείο Παιδείας θα μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της Β’ φάσης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ υπολογίζεται ότι η Β φάση θα υλοποιηθεί είτε την Δευτέρα 28 είτε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οπότε βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών τοποθετείται περίπου μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου. Όπως εξηγούν αιρετοί ΠΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτηθεί από το πότε θα ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια και από τον χρόνο που απαιτείται για την ανακοίνωση των προσλήψεων και τις διαδικασίες τοποθέτησης.

Οι 6.500 νέες προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί ως σχεδιασμός για τη Β’ φάση αναμένεται να αποτελέσουν σημαντική παρέμβαση για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων αν και όπως τονίζουν εκπαιδευτικές πηγές στο Dnews ζητούμενο είναι η κάλυψη των αναγκών να μεταφραστεί σε πλήρη και σταθερή λειτουργία των σχολείων, με εκπαιδευτικούς στις τάξεις, υποστήριξη των μαθητών που τη χρειάζονται και όσο το δυνατόν λιγότερες εκπαιδευτικές ώρες να παραμένουν ακάλυπτες.

Τι εκτιμάται για τη Γ’ φάση

Παράλληλα με τη Β’ φάση, έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση και για τον επόμενο κύκλο προσλήψεων με την Γ’ φάση να αναμένεται να μετακινηθεί προς το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαιτούμενες πιστώσεις. Σε κάθε περίπτωση η Β φάση των προσλήψεων αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να φανεί ο τελικός αριθμός των προσλήψεων και η κατανομή τους ανά περιοχή, ειδικότητα και εκπαιδευτική δομή. Αντίστοιχα θα φανεί ποια κενά θα παραμείνουν ακάλυπτα μετά τη Β’ φάση και ποιο μέρος των αναγκών θα μεταφερθεί στις επόμενες διαδικασίες, με τη Γ’ φάση.