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Οι 292 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α2 φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, με συνολικά 292 εκπαιδευτικούς να εντάσσονται στη νέα φάση κάλυψης των εκπαιδευτικών κενών. Η Α2 φάση αφορά κενά που παρέμειναν μετά την αρχική φάση προσλήψεων και έχει χαρακτήρα συμπληρωματικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 202 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 25 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

(β) 29 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

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Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α) 37 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

(β) 107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

(γ) 4 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε τα ονόματα εδώ

Προσλήψεις 20 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Ανακοινώθηκαν ότι για το διδακτικό έτος 2026-2027, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 16 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 4 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Δείτε τα ονόματα εδώ

Προσλήψεις 71 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 71 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 18

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 42

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 3

Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 8

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Δείτε τα ονόματα ΕΔΩ

Το χρονοδιάγραμμα ανάληψης υπηρεσίας

Τις ημερομηνίες της τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) – Α2 Φάση – ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘΑ.

• Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

• Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Πέμπτη 24 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ, ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.Συμβουλευτική υποστήριξη Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.