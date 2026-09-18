Μετά τις 14:00 αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α2 φάσης προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τη διαδικασία να βρίσκεται πλέον στο τελευταίο στάδιο.

Στην τελική ευθεία έχει περάσει η διαδικασία για την Α2 φάση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, με τους υποψήφιους να περιμένουν πλέον την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία οριστικοποίησης των στοιχείων βρίσκεται σε εξέλιξη και η ανακοίνωση των ονομάτων αναμένεται μετά τις 14:00. Συνολικά, εκτιμάται ότι στην Α2 φάση θα προσληφθούν περίπου 250 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Τι συμβαίνει αυτή την ώρα

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών είναι στραμμένο στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών ενεργειών που προηγούνται της ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Το λεγόμενο «κόκκινο κουμπί» στην πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί και η διαδικασία έχει περάσει στο στάδιο κατά το οποίο οριστικοποιούνται τα στοιχεία των προσλήψεων. Με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων βημάτων, τα ονόματα των αναπληρωτών που προσλαμβάνονται αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

Περίπου 250 οι προσλήψεις

Η Α2 φάση αποτελεί ουσιαστικά μια συμπληρωματική διαδικασία μετά την Α’ φάση. Στόχος της είναι να καλυφθούν θέσεις που είχαν διατεθεί κατά την πρώτη φάση, αλλά τελικά παρέμειναν κενές. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτό συνέβη επειδή εκπαιδευτικοί που είχαν προσληφθεί δεν παρουσιάστηκαν για ανάληψη υπηρεσίας. Έτσι, οι συγκεκριμένες θέσεις επανέρχονται στη διαδικασία, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα και να περιοριστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στις σχολικές μονάδες.

Οι πίνακες θα αναρτηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητήσουν το όνομά τους και να ενημερωθούν για την περιοχή στην οποία προσλαμβάνονται. Παράλληλα οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν και μέσω της πλατφόρμοας του ΟΠΣΥΔ όσο και με προσωπικό SMS για την περιοχή πρόσληψής τους. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης και να αναρτηθούν στη «Διαύγεια». Θα ανακοινωθούν οι τοποθετήσεις στα σχολεία και δρομολογηθεί η ανάληψη υπηρεσίας. Έτσι, οι νέοι αναπληρωτές θα πρέπει μέσα σε λίγες ημέρες να γνωρίζουν τόσο την περιοχή πρόσληψής τους όσο και τη σχολική μονάδα στην οποία θα παρουσιαστούν.

Δεν είναι η Β’ φάση

Η σημερινή διαδικασία δεν θα πρέπει να συγχέεται με τη μεγάλη Β’ φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Η Α2 έχει περισσότερο διορθωτικό και στοχευμένο χαρακτήρα, καθώς έρχεται να καλύψει θέσεις που δεν καλύφθηκαν μετά την Α’ φάση. Αντίθετα, η Β’ φάση θα αφορά ευρύτερες ανάγκες που συνεχίζουν να καταγράφονται στα σχολεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστό, ο επόμενος μεγάλος κύκλος αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών, με τη διαδικασία να τοποθετείται χρονικά προς το τέλος Σεπτεμβρίου.