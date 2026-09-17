Τις ποινές στους καταδρομείς καταγγέλει η ΚΝΕ ενώ σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν Εργατικά Κέντρα, Σωματεία και φορείς, αλλά και μια σειρά στρατευμένων από μονάδες σε όλη τη χώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά, ενδεχομένως ούτε και η τελευταία που επιβάλλονται ποινές σε φαντάρους που συμμετέχουν σε διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Η τελευταία περίπτωση αφορά τον καταδρομέα Νίκο Λυκούδη στη Νάουσα, ο οποίος τιμωρήθηκε για την συμμετοχή του στο συλλαλητήριο.

Πριν από αυτόν, τιμωρήθηκε και άλλος συνάδελφός του καταδρομέας από το 14ο Λόχο Διαβιβάσεων στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης. Τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με το 902.gr επιβλήθηκε επίσης ποινή φυλάκισης στον ίδιο στρατιώτη, επειδή είχε στην κατοχή του και διάβαζε στον ελεύθερο χρόνο του τον «Ριζοσπάστη».

Η επιστολή του καταδρομέα Νίκου Λυκούδη

Στην επιστολή του προς τον «Ριζοσπάστη» ο καταδρομέας Νίκος Λυκούδης ενυπόγραφα αναφέρει πως: «Με την επιστολή μου θέλω να διαμαρτυρηθώ για την ποινή φυλάκισης που μου επιβλήθηκε διότι παραβρέθηκα στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, πλάι στον εργαζόμενο λαό και την οικογένειά μου.

Επίσης στέκομαι στο πλευρό του συναδέλφου μου που τιμωρήθηκε για την τίμια στάση του να απευθύνει χαιρετισμό στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, κάτι που έδωσε δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, γι' αυτό καταχειροκροτήθηκε από χιλιάδες λαού και νεολαίας.

Ως φαντάρος που υπηρετώ τη θητεία μου έχω κάθε δικαίωμα να βρίσκομαι πλάι στον αγώνα του λαού ενάντια στη συμμετοχή της χώρας ποικιλοτρόπως στους πολέμους, στην ακρίβεια και στους κινδύνους που προκύπτουν από την εμπλοκή. Ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης που στέλνει τις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έξω από τα σύνορα της χώρας, για να προασπίζουν τα συμφέροντα των εφοπλιστών, των βιομηχάνων και την πολιτική που καλλιεργεί "κουλτούρα φέρετρων" για τον λαό. Την ίδια στιγμή η "σύμμαχος" στο ΝΑΤΟ Τουρκία είναι που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και αναζωπυρώνει τις αμφισβητήσεις με τη "Γαλάζια Πατρίδα", ενώ κατέχει το 37% της Κύπρου, χώρας - μέλους της ΕΕ.

Στην ίδια επιστολή συνεχίζει ο καταδρομέας «Πότε εξουσιοδότησε ο λαός την κυβέρνηση να στέλνει στρατό εκτός συνόρων, συμμετέχοντας σε πολεμικές επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ;

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»Ποια σύνορα προστατεύουν οι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί που βρίσκονται μαζί με τη συστοιχία Patriot στα διυλιστήρια της "Aramco" στη Σαουδική Αραβία, και οι φρεγάτες στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού;

»Η περίφημη "Ασπίδα του Αχιλλέα" ποιον τελικά θα προστατεύσει από ποιον; Εξάλλου, όπως ενημερωθήκαμε από τον Τύπο, οι Ισραηλινοί προμηθευτές είναι αυτοί που χαρτογράφησαν όλο το ανάγλυφο και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας, και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα κατά το δοκούν.

»Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει όταν αφήνουν τα δημόσια νοσοκομεία χωρίς υγειονομικό προσωπικό, τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, για να εξασφαλίζουν δισεκατομμύρια στους βιομηχάνους του πολέμου για εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ;

- Να επιστρέψουν οι στρατιωτικοί που βρίσκονται εκτός συνόρων.

- Να κλείσουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ σε όλη τη χώρα.

- Να σταματήσει η συμμετοχή της χώρας στους πολέμους.

- Καμία συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

Νίκος Λυκούδης, καταδρομέας, Νάουσα».

Την αλληλεγγύη τους στους στρατιώτες που τιμωρήθηκαν επειδή συμμετείχαν στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, εξέφρασαν Εργατικά Κέντρα, Σωματεία και φορείς, αλλά και μια σειρά στρατευμένων από μονάδες σε όλη τη χώρα.

Καταγγελία από την ΚΝΕ

Με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ καταγγέλει «τις απαράδεκτες ποινές απέναντι σε νέους στρατευμένους επειδή "τόλμησαν" να πάρουν θέση μαζί με τα Εργατικά Κέντρα, τους γονείς, τους συναδέλφους και τους συμφοιτητές τους συμμετέχοντας στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ».

Σημειώνει ακόμα πως «είναι προφανές πως αυτό που ενόχλησε την κυβέρνηση είναι ότι οι φαντάροι ενίσχυσαν με την παρουσία τους το μήνυμα που έστειλε η μεγαλειώδης συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης: "Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους"!».

Μεταξύ άλλων τονίζει πως«το κύμα αλληλεγγύης υπέρ των νέων στρατευμένων που δυναμώνει, οι ανακοινώσεις καταδίκης από φορείς του κινήματος, επιβεβαιώνουν ότι οι απαράδεκτες ποινές, οι απειλές και η προσπάθεια εκφοβισμού θα έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκει η κυβέρνηση. Εξάλλου και μέσα στα ίδια τα στρατόπεδα οι συνεχόμενες διαμαρτυρίες νέων στρατευμένων και οι αυξανόμενες ενστάσεις - ακόμα και αρνήσεις - Ελλήνων αξιωματικών για εμπλοκή της Ελλάδας στο πολεμικό μακελειό αποδεικνύουν ότι… "ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα: ξέρει να σκέφτεται".

»Με αυτόν τον στίχο του Μπέρτολτ Μπρεχτ θα υποδεχτούμε φέτος τους νέους που υπηρετούν τη θητεία τους, τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων που προβληματίζονται με τις σημερινές εξελίξεις στις εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα».

«Στο κεντρικό Φεστιβάλ της Αθήνας θα υπάρχει και "Χώρος Φαντάρων και αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο" ο οποίος θα είναι σημείο συνάντησης, συζήτησης και ανταλλαγής πείρας φαντάρων από όλη τη χώρα, έτσι ώστε να συνεχίσουν ακόμη πιο αποτελεσματικά να εκδηλώνουν την αντίθεσή τους απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που διεξάγεται στην περιοχή μας. Να συνεχίσουν με αφοβία και τόλμη να καταδικάζουν τα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης και την ελληνική εμπλοκή όπως έκαναν όλο το προηγούμενο διάστημα» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΚΝΕ.

Με πληροφορίες του 902.gr/Ριζοσπάστης